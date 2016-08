Havanna – An seinem 90. Geburtstag hat sich der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro erstmals seit vier Monaten wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der frühere Präsident des kommunistischen Karibik-Staats kam am Samstag gemeinsam mit seinem Bruder und Nachfolger Raul Castro sowie dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro zu einer Kultur-Gala ins Karl-Marx-Theater in Havanna.

Die rund 5.000 Gäste skandierten „Fidel, Fidel“. Castro sah sich eine Tanz- und Gesangsdarbietung einer Kindergruppe an. Auch der Sänger Omara Portuondo vom Buena Vista Social Club trat auf. Am Ende sangen die Kinder Castro ein Geburtstagsständchen.

Zuletzt war der legendäre Revolutionsführer im April beim Parteitag der Kommunistischen Partei öffentlich in Erscheinung getreten. „Wir alle kommen an die Reihe“, sagte er damals und rührte einige Delegierten damit zu Tränen. „Vielleicht ist es eines der letzten Male, dass ich in diesem Saal spreche.“

Linksgerichtete Präsidenten und Putin gratulieren

Nun gratulierten Verbündete und politische Weggefährten Castro zum Geburtstag. Der russische Präsident Wladimir Putin telefonierte am Samstag mit dem früheren Staatschef und betonte die enge Verbindung der beiden Länder.

Der nicaraguanische Staatschef Daniel Ortega sagte, Castro habe sein ganzes Leben für Frieden und Gerechtigkeit gekämpft. Boliviens Präsident Evo Morales strich Castros Verdienst um die ganze Region heraus. „Die kubanische Revolution ist die Mutter der Revolution in Lateinamerika“, schrieb er auf Twitter.

„Dankbar für all die Zeichen des Respekts“

„Ich bin dankbar für all die Zeichen des Respekts, die Grüße und Geschenke, die ich in diesen Tag erhalten habe“, schrieb Castro in einem in der Parteizeitung „Granma“ veröffentlichten Artikel. „Das gibt mir die Kraft, mit Ideen zu antworten, die ich an die Mitglieder unserer Partei und nahe stehenden Organisationen übermitteln werde.“

Castro kam offiziellen Angaben zufolge am 13. August 1926 in dem Ort Biran im Osten Kubas als unehelicher Sohn eines spanischstämmigen Großgrundbesitzers und dessen Hausangestellter zur Welt. Mit einer Guerillatruppe stürzte er den Diktator Fulgencio Batista und stand dann jahrzehntelang an der Spitze der kommunistischen Regierung. Nach einer komplizierten Operation 2006 zog er sich aus der Politik zurück und übergab die Macht an seinen Bruder Raul Castro. (APA/dpa)