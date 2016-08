Washington - Donald Trump hat für eine US-Außenpolitik unter seiner Präsidentschaft ein Umdenken bei Interventionen in fremden Ländern versprochen. „Die Ära des Formens von Staaten wird sehr schnell und entschieden beendet“, sagte der Kandidat der Republikaner für die US-Präsidentschaft am Montag bei einer außenpolitischen Rede in Youngstown (Ohio).

Die Strategie, Regimewechsel herbeizuführen, sei nicht erfolgreich gewesen, sagte Trump. Das zeige sich nicht zuletzt im Irak. Er wiederholte seine Einschätzung, es sei ein Fehler der USA gewesen, in den Irak einzumarschieren und das Regime von Saddam Hussein zu stürzen. Es sei aber ein noch viel größerer Fehler gewesen, sich sehr schnell wieder zurückzuziehen. „Ich habe immer gesagt: Behaltet das Öl, behaltet das Öl“, sagte Trump. Jetzt zeige sich, dass der IS (Daesh) seine Waffenkäufe zu großen Teilen mit irakischem Erdöl finanziere.

Der Kampf gegen die Ausbreitung des radikalen Islamismus werde das Hauptziel der USA unter Trumps Präsidentschaft sein, kündigte der Kandidat der Republikaner an. Dazu werde er internationale Hilfe in Anspruch nehmen. „Wir werden mit unseren Freunden im Nahen Osten Seite an Seite arbeiten“, sagte Trump. Auch mit der NATO, in bisherigen Reden von Trump hart kritisiert, wolle er zusammenarbeiten. „Seit meinen Anmerkungen haben sie ihre Politik verändert und nun eine neue Abteilung, die sich auf Terror konzentriert“, sagte Trump.

„Clinton will Merkel Amerikas werden“

Deutschland nannte Trump als negatives Beispiel für den Umgang mit Flüchtlingen. „Hillary Clinton will die Angela Merkel Amerikas werden“, warf er seiner demokratischen Rivalin am Montag mit Blick auf die Politik der Bundeskanzlerin vor.

„Ihnen ist bekannt, welche Katastrophe diese Masseneinwanderung für Deutschland und das deutsche Volk war“, sagte er. „Die Kriminalität ist auf ein Niveau gestiegen, von dem niemand gedacht hätte, dass er es jemals sehen würde“, sagte Trump über die Lage in der Bundesrepublik. „Unser Land hat genug Probleme. Wir brauchen nicht noch weitere.“

Trump verwies auch auf die sexuell motivierten Angriffe in Köln in der Silvesternacht, für die vor allem nordafrikanische Männer verantwortlich gemacht werden. In Köln habe es Berichte über „sexuelle Gewalt und Übergriffe“ in nicht gekanntem Ausmaß gegeben, sagte Trump. (APA/dpa)