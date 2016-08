Washington – „Ich bitte um die Stimmen aller afroamerikanischer Bürger, die in unserem Land um eine andere und viel bessere Zukunft kämpfen“, sagte der Republikaner am Dienstag in der Stadt West Bend. Der Rechtspopulist gab außerdem eine Erklärung gegen „Intoleranz, Hass und Unterdrückung“ ab.

„Die Demokratische Partei ist gescheitert und hat die afroamerikanische Gemeinschaft verraten“, sagte Trump bei seiner Rede in West Bend. Schwarze US-Bürger machen ihr Kreuz traditionell eher bei den Demokraten, deren Kandidatin Hillary Clinton in Umfragen derzeit deutlich vor Trump liegt.

Stimmen ohne Gegenleistung

Der Immobilienmilliardär warf den Demokraten vor, die Stimmen schwarzer US-Bürger in der Vergangenheit „als selbstverständlich“ angesehen zu haben. „Sie gingen einfach davon aus, dass sie eure Unterstützung erhalten, ohne dafür im Gegenzug etwas zu leisten“, sagte Trump. Die Kampagne des Rechtspopulisten geriet zuletzt ins Stocken. Nun bemüht sich Trump, der bisher vor allem weiße Wähler umwarb, offenbar darum, auch andere Wählergruppen anzusprechen. Auf seiner Facebook-Seite bekannte er sich am Dienstag zu Toleranz und Respekt.

Als Präsident werde er „Intoleranz, Hass und Unterdrückung in jeglicher Form zurückweisen“, heißt es in der Erklärung. „Ich werde dafür kämpfen, dass jeder Amerikaner gleich behandelt, beschützt und respektiert wird.“ Er wolle „auf Grundlage unserer gemeinsamen Kultur und Werte als ein Volk eine neue Zukunft bauen“, beteuerte Trump, der im Wahlkampf mehrfach mit provokanten Äußerungen über Mexikaner, Muslime, Einwanderer und Frauen für Empörung gesorgt hatte.

Kritik aus den eigenen Reihen

Auch in seiner eigenen Partei geriet Trump deswegen zunehmend unter Druck. Republikanische Parteikollegen rieten ihm öffentlich, seine Worte zu zügeln und sich auf Sachthemen zu konzentrieren. Frühere Zusicherungen aus Trumps Wahlkampfstab, der Kandidat werde bald präsidialer auftreten, waren bisher allerdings nur von kurzer Gültigkeit. (APA/AFP)