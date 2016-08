Istanbul - Die Türkei hat den deutschen Vorwurf einer engen Verstrickung der Regierung in Ankara mit radikalen Islamisten am Mittwoch scharf zurückgewiesen. Die Einschätzung der deutschen Regierung in der Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage zeuge erneut von einer „verdrehten Mentalität“, die auf Präsident Recep Tayyip Erdogan ziele.

„Die Vorwürfe sind eine neue Manifestation der verdrehten Mentalität, mit der seit einiger Zeit versucht wird, unser Land zu zermürben, indem sie auf unseren Präsidenten und unsere Regierung zielt“, heißt es wörtlich in der Erklärung des Außenministeriums in Ankara.

Anlass der Debatte ist eine am Dienstag bekanntgewordene vertrauliche Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Darin heißt es, unter der Regierung des heutigen Präsidenten Erdogan habe sich die Türkei schrittweise „zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen“ entwickelt.

„Niederträchtige Verdrehung der Tatsachen“

Auch regierungsnahe türkische Medien haben die Einstufung durch die deutsche Regierung scharf kritisiert. Die Tageszeitung Yeni Safak schrieb am Mittwoch von einer „niederträchtigen Verdrehung der Tatsachen“.

Sie zielt dabei vor allem auf den TV-Sender ARD, der als erster über die vertrauliche Antwort des deutschen Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken berichtet hatte. Der deutsche Sender habe die Antwort der Regierung „verfälscht“ und damit Reaktionen mit Beschuldigungen der Türkei ausgelöst, behauptete das Blatt.

Die Zeitung Hürriyet hob in einem Einspalter unter der Überschrift „Schock-Behauptung aus Deutschland“ hervor, dass in dem Bericht der Name von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erstmals offiziell im Zusammenhang mit einer Terrororganisation genannt werde.

Von „Verleumdung“ und „Lug und Trug“ war in der Tageszeitung Sabah die Rede. Während Deutschland Mitgliedern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erlaube, sich frei auf den Straßen zu bewegen und Geld für die Organisation einzusammeln, beschuldige es die seit Jahren gegen den Terror kämpfende Türkei, radikale islamische Terrororganisationen zu unterstützen. (APA/dpa)