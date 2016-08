Tokio/Pjöngjang - Nordkorea hat nach eigenen Angaben seine Plutonium-Produktion wieder aufgenommen. Dazu würden gebrauchte Brennstäbe aufgearbeitet, erklärte das Institut für Atomenergie in einem schriftlichen Interview der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.

Nordkorea stelle auch weiterhin planmäßig hoch angereichertes Uran her, das für Kraftwerke und Atomwaffen genutzt werden könne, meldete Kyodo. Es gebe zudem keine Pläne zur Einstellung der Atomtests, solange das Land sich durch die USA bedroht sehe.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte bereits im Juni Hinweise auf eine Wiederaufnahme der Plutonium-Produktion in der Aufbereitungsanlage Yongbyon. Der dortige Reaktor war vor neun Jahren abgeschaltet worden. Nordkorea erhielt im Gegenzug humanitäre Hilfe. Vor drei Jahren begann das Land mit einer Modernisierung der Anlage.

Plutonium kann ebenso wie hoch angereichertes Uran für Atomwaffen verwendet werden. Im Jänner testete Nordkorea zum vierten Mal einen Atomsprengsatz.

Diplomat aus Nordkorea geflüchtet

Indes hat sich ein nordkoreanischer Diplomat nach Medienberichten aus Großbritannien nach Südkorea abgesetzt. Der Gesandte sei mit seiner Familie in Südkorea eingetroffen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das Vereinigungsministerium in Seoul. Der Diplomat habe in Pjöngjangs Botschaft in London gearbeitet.

Die Flucht von nordkoreanischen Diplomaten kommt selten vor. Aus Nordkorea fliehen jedes Jahr zahlreiche Menschen vor Hunger und Unterdrückung. In den meisten Fällen setzen sich Nordkoreaner über die Grenze nach China ab. Viele von ihnen gelangen über dritte Länder nach Südkorea. (APA/Reuters)