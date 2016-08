Von Floo Weißmann

Washington – „Ich allein kann das System reparieren.“ Also sprach Donald Trump in jener Rede, mit der er die Nominierung der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten annahm. Und wenn er nicht vom Teleprompter abliest, dann klingt seine Selbstbeweihräucherung beispielsweise so: „In meinem ganzen Leben geht es ums Gewinnen. Ich verliere fast nie.“

„Sich grandios zu fühlen, gibt dem autoritären Narzissten eine Befriedigung“, sagte der deutsche Psychologe Hans-Jürgen Wirth im Gespräch mit der TT. Solche Leute seie­n häufig dort zu finden, wo es eine hohe Machtkonzentration und ein autoritär strukturiertes System gibt.

Folglich befindet sich Trump international in illustrer Gesellschaft. Wirth, der das Buch „Narzissmus und Macht“ geschrieben hat, nennt als weitere Beispiele den Kremlherrscher Wladimir Putin, den türkischen Staatslenker Recep Tayyi­p Erdogan und Italiens früheren Premierminister Silvio Berlusconi.

Autoritäre Narzissten sind mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl ausgestattet. Sie verstehen ihre eigenen Interessen als das Maß aller Dinge. „Andere werden instrumentalisiert zur Durchsetzung der eigenen Interessen“, sagt Wirth. Der autoritäre Narzisst könne schwer akzeptieren, dass es verschiedene Interessenlagen und Weltanschauungen gibt, die alle ihre Berechtigung haben. Und er muss ständig Aggression nach außen richten, um eigene Schwächen zu verbergen.

Politiker, die so ticken, kommen miteinander oft besser aus als mit anderen. Man erinnere sich an die Sonderbeziehung zwischen Putin und Berlusconi, selbst als Russland und der Westen bereits wieder miteinander im Clinch lagen, oder an Trumps Lob für Putin. Wirth beobachtet eine „Tendenz zur Verbrüderung und wechselseitigen Bewunderung“, die aber von Misstrauen geprägt sei.

Nicht zufällig handelt es sich bei allen Beispielen um Männer. Wirth spricht von teilweise militärisch geprägten Männlichkeits­idealen, die um Begriffe wie Stärke, Macht, Kämpfen und Besiegen kreisen. Dazu passt auch die Inszenierung der eigenen Körperlichkeit. Man denk­e nur an Putins Posen mit nacktem Oberkörper und Trumps Protzerei mit seiner Potenz.

Dieser Stil spricht vor allem Menschen an, die sich benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen. Sie „suchen einen Starken, der sie aus dem Ohnmachtsgefühl herausholt“ und ihnen (vermeintlich) eine Stimme gibt. Trumps Kernwählerschaft etwa bilden weiße Männer ohne Collegeabschluss – eine Gruppe, die in den vergangenen Jahrzehnten politisch, kulturell und ökonomisch verloren hat.

Gesellschaftliche Umwälzungen und die Globalisierung führten zum Phänomen der Entwurzelung, sagt Wirth. Es entstehen gesellschaftliche Spannungen, bis hin zu einer Polarisierung wie derzeit in den Vereinigten Staaten. „Da finden autoritäre Narzissten ein gutes Betätigungsfeld.“

Allerdings können dies­e Politiker kaum nachhaltige Lösungen anbieten – eher verschlimmern sie die Probleme noch. „Das Schüren von Hass, Missgunst und Schaden­freude vergiftet das gesamte Klima“, sagt Wirth. Stattdessen bräuchte es Kompromissfähigkeit, um Konflikte zu entschärfen. Doch das werde „mit Weiblichkeit gleichgesetzt und (deshalb) von autoritären Narzissten gefürchtet“. Sie würden auch die EU verachten, meint der Psychologe. Denn diese müsse ständig Kompromisse finden. „Das sehen autoritäre Narzissten als Schwäche an; Kompromisse sind immer faul.“

Autoritäre Narzissten treiben folglich die Polarisierung immer weiter. „Was Trump anzubieten hat oder was Erdogan macht, trägt doch auch selbstzerstörerische Züg­e“, bilanziert Wirth.