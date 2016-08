Berlin – Die christdemokratischen Innenminister wollen in Deutschland nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere ein Verbot der Vollverschleierung in Teilen des öffentlichen Lebens durchsetzen.

„Wir sind uns einig, dass wir ein Gebot auch rechtlich vorschreiben wollen, Gesicht zu zeigen, da wo es für das Zusammenleben unserer Gesellschaft nötig ist - am Steuer, bei Behördengängen, am Standesamt, in Schulen und Universitäten, im öffentlichen Dienst, vor Gericht“, sagte de Maiziere am Freitag im ZDF-“Morgenmagazin“.

Nichts mit Sicherheit zu tun

Die Ablehnung der Burka habe nichts mit Sicherheit zu tun, sondern mit gesellschaftlichem Zusammenhalt. „Wir lehnen einhellig die Burka ab, sie passt nicht zu unserem weltoffenen Land“, sagte er. Die Innenminister aus Bund und Ländern wollen am Freitag zum Abschluss ihrer Beratungen in Berlin ihren Forderungskatalog für mehr Sicherheit in Deutschland vorlegen. Er glaube, dass vieles davon zustimmungsfähig sei, sagte de Maiziere.

Der Ruf nach einem allgemeinen Burka-Verbot und nach einem Abschied von der doppelten Staatsbürgerschaft hatte für kontroverse Debatten gesorgt. Vor allem Wahlkämpfer wie Lorenz Caffier in Mecklenburg-Vorpommern und Frank Henkel in Berlin (beide CDU) hatten darauf gepocht. In den beiden Ländern finden im September Parlamentswahlen statt. (APA/dpa)