Washington – Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat ihren Vorsprung auf ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump ausgebaut. Nach einer am Freitag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage lag Clinton mit acht Prozentpunkten vor Trump. Demnach sprachen 42 Prozent der Befragten Clinton ihre Unterstützung aus, 34 Prozent favorisierten dagegen Trump.

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat besuchte indes am Freitag die Überschwemmungsgebiete im Bundesstaat Louisiana. Trump und sein Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, Mike Pence, begaben sich laut Medienberichten mit republikanischen Lokalpolitikern in einige der besonders betroffenen Unwetterzonen.

In Louisiana fordern viele Menschen direkte Unterstützung durch US-Präsident Barack Obama, der die überschwemmten Gebiete zwar Anfang der Woche zum Katastrophengebiet erklärte, seinen Urlaub auf der Insel Martha‘s Vineyard aber fortsetzte. Das Weiße Haus kündigte mittlerweile an, Obama werde am Dienstag die Unglücksregion besuchen. „Der Präsident ist sich der Auswirkungen seiner Reisen auf die Rettungskräfte bewusst und will sicherstellen, dass seine Präsenz nicht die laufenden Aufräumarbeiten stört“, erklärte sein Büro.

„Obama sollte dazu stehen, dass Führung ebenso mit Symbolen zu tun hat wie mit Inhalt“, schrieb die Zeitung „The Advocate“ aus Baton Rouge. „In wirklichen Notlagen wollen die Menschen ihren Präsidenten aus der Nähe sehen.“ In anderen Medien wurde wiederum hervorgehoben, Obama habe eine Abneigung gegen Politik, die rein mit Symbolen arbeite und nichts zur Lösung von Problemen beitrage.

Der demokratische Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, machte in diesem Sinne darauf aufmerksam, dass ein Besuch Obamas umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich machen würde. In der aktuellen Lage habe er „keine große Lust, das zu managen“. Obama könne sich ruhig „noch eine oder zwei Wochen Zeit lassen“, sagte Edwards. Auch Heimatschutzminister Jeh Johnson sagte am Donnerstag, der Chef der Exekutive könne „nicht überall sein“.

Die Zahl der Hochwassertoten stieg inzwischen auf 13, 40.000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört, 86.000 Menschen beantragten Notfallhilfen. (mats/APA/AFP)