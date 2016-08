Washington – Nach Bekanntgabe seiner mehr oder weniger ernst gemeinten Kandidatur für die US-Präsidentschaft zeigt sich Schockrocker Alice Cooper bei angedachten Maßnahmen kreativ. Schon auf der Website seiner Wahlkampagne fordert der 68-jährige Musiker, den verstorbenen Motörhead-Frontmann Ian „Lemmy“ Kilmister am Mount Rushmore neben den bedeutendsten US-Präsidenten zu verewigen.

Auf dem 50-Dollar-Schein soll der Komiker Groucho Marx den früheren Präsidenten Ulysses S. Grant ersetzen. Großbritannien fordert Cooper auf, den 20-Pfund-Schein mit dem Konterfei des Komikers Peter Sellers zu bedrucken.

„A Troubled Man for Troubled Times“

Das Wahlkampfteam des Musikers konzentriert sich derzeit darauf, Fan-Artikel zu verkaufen und Coopers Song „Elected“ aus dem 1972 neu aufzulegen. Der Song, der während der erfolgreichen Kampagne zur Wiederwahl des US-Präsidenten Richard Nixon ein Hit war, endet mit den Worten: „Jeder hat Probleme und mir persönlich sind sie egal“. Sein Slogan für den US-Wahlkampf lautet: „A troubled Man for Troubled Times.“ (Ein geplagter Mann für schwierige Zeiten).

Rocker Alice Cooper hat seine Kandidatur gegen Donald Trump und Hillary Clinton am Montag öffentlich gemacht. Erfindergeist hatte der 68-Jährige bereits im Juni am österreichischen Nova-Rock-Festival bewiesen. Cooper ließ bei dieser Gelegenheit Doppelgänger seiner nunmehrigen Rivalen gegeneinander antreten. Bei seinem Uralt-Hit „Elected“ ließ er zwei Verkleidete als Donald Trump und Hillary Clinton aufeinander los. Nach einem kurzen Boxkampf begannen die beiden Rivalen sich heftig zu lieben. Als Solo-Künstler lieferte Cooper am Nickelsdorfer Musikfestival eine Performance gespickt mit Hits aus seiner langen Karriere und zeigte schon damals politisches Interesse.

Mit schaurigem Make-up, Kunstblut und geköpften Baby-Puppen auf der Bühne erfand Alice Cooper den „Schockrock“ - privat aber geht der amerikanische Sänger lieber in die Kirche oder auf den Golfplatz. 22 Stunden am Tag sei er der ganz normale Vincent Damon Furnier, als der er geboren wurde, sagte Cooper einmal in einem Interview. „Die restliche Zeit bin ich Alice Cooper, eine völlig eigenständige Persönlichkeit.“

Karriere begann harmlos

Die Karriere des heutigen Schockrock-Stars begann einst ganz harmlos. Als Sohn eines Priesters wurde Vincent Damon Furnier in Detroit im US-Staat Michigan geboren und zog später mit seiner Familie nach Arizona. Mit Freunden aus dem Langlauf-Team nahm Cooper aus Spaß an Talentwettbewerben teil, zunächst noch als Beatles verkleidet. Nach einigen Umbesetzungen, Umbenennungen und einem Umzug nach Los Angeles bekam die Truppe dann einen Plattenvertrag. Ein magisches Hexenbrett soll der Legende nach den endgültigen Bandnamen „Alice Cooper“ ausgespuckt haben.

Nachdem sich frühe Alben zunächst schlecht verkauften, brachte schließlich der Song „School‘s Out“ im Jahr 1972 den internationalen Durchbruch. Innerhalb der Band lösten Stress und Alkohol allerdings einen Dauer-Streit aus, welcher damit endete, dass Cooper den Bandnamen für sich alleine reklamierte und eine Solokarriere begann. Noch heute muss er den anderen Mitgliedern der Gruppe von damals jährlich Tantiemen zahlen. „Welcome To My Nightmare“ hieß das erste Solo-Album des Rockers 1975.

„Am Ende bleibt dir nichts“

Der Erfolg blieb Cooper erhalten, aber auch der Alkohol ließ ihn nicht los. „Ich war mein ganzes Leben Alkoholiker, aber all die Autos, Häuser, Frauen, Drogen - am Ende bleibt Dir nichts“, sagte der Rocker mit den langen Haaren und den auf der Bühne immer kohlschwarz umrandeten Augen einmal. „Es gab Phasen in meinem Leben, an denen ich keine Ahnung mehr hatte, wer ich eigentlich war und was ich da machte.“ Schließlich wies sich Cooper freiwillig selbst in eine Entzugsklinik ein.

Neben seinem exzessiven Leben als Grusel-Rocker ist Cooper jedoch auch ein Familienmensch und hat gemeinsam mit der Tänzerin Sheryl Goddard - seit mehr als 35 Jahren seine Ehefrau - drei Kinder großgezogen. Zu Hause sei er lieb und brav, beteuert Cooper. „Ich habe den merkwürdigsten Charakter des Planeten. Ich benutze keine Kraftausdrücke und ich werde nie sauer. Für meine Familie bin ich ein Held.“

Im Vorjahr gründete Cooper gemeinsam mit Hobby-Musiker Johnny Depp und „Aerosmith“-Gitarrist Joe Perry die Band Hollywood Vampires. Wirklich ernst nimmt Cooper sein Auftreten in Politik wie Musik wohl eher nicht. Schon zu Beginn seiner Karriere sei ihm schnell klar geworden, dass er kein hochtrabender Künstler, sondern einfach ein Entertainer sei, sagte der Schockrocker einmal. (APA)