Von Georg Ismar, dpa

Brasília - Hier soll sie also aufgehängt werden. Die Haltevorrichtungen für das schwarz-weiße Porträt von Dilma Rousseff sind in der brasilianischen Präsidentengalerie schon angebracht.

Im Palácio do Planalto, jenem lichtdurchfluteten, von Oscar Niemeyer entworfenen Präsidentenpalast in der Reißbrett-Hauptstadt Brasília laufen die Vorbereitungen für einen ungewöhnlichen Macht- und Politikwechsel, nicht durch Wahlen legitimiert. Die Fassade der Bauten ist beeindruckend, aber die drinnen praktizierte Politik ist es dieser Tage eher nicht. Olympia hat die Krise nur kurz verdrängt.

Rousseff, jene frühere Guerillakämpferin, die den Folterkeller in der Militärdiktatur überlebte und später den Krebs besiegte, radelte auch am Sonntag scheinbar entspannt durch Brasília. Aber ihre Tage als erste Präsidentin des fünftgrößten Landes der Welt sind wohl gezählt.

Senat tagt bereits seit einer Woche

Ihr einstiger Verbündeter Michel Temer spricht bis hin zum Senatspräsidenten Einladungen aus für seine erste Reise als regulärer Präsident, am Mittwoch zum G20-Gipfel nach China.

Nach Rousseffs Suspendierung im Mai, tagt Brasiliens Senat seit letzter Woche, um final über eine Amtsenthebung zu entscheiden, der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Ricardo Lewandowski, leitet die Marathonsitzungen. Bis ins kleinste Detail werden in dem fensterlosen Saal wie in einem Gerichtsprozess die Vorwürfe gegen die Politikerin der linken Arbeiterpartei (PT) gewälzt. Zahlen, Dekrete, Vollmachten.

„Scherbengericht“ und „Schmierentheater“

Es hat etwas von einem Scherbengericht über Rousseffs Politik - und zugleich von einem Schmierentheater. Denn das Urteil steht für fast alle längst fest. Am Dienstagabend wird Rousseff wohl des Amtes enthoben werden, eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist dafür notwendig. In der brasilianischen Verfassung ist eine Amtsenthebung aus politischen Gründen nicht vorgesehen, sondern nur bei juristisch relevanten Vergehen, «Verbrechen gegen die Verantwortung».

Also griffen die Gegner Rousseffs zu einem Kniff, da ihr bisher auch keine aktive Korruption vorgeworfen wird - im Gegensatz zu so manchem anderen im Senat, der nun über sie urteilt. Sie gruben tief und fanden zwei Dinge: Bilanztricks zur Schönung des Defizits und unerlaubte Kreditvergaben. Rousseff weist die Vorwürfe zurück.

Temer als das „kleinere Übel“

Von «Putsch» bis «Farce» reichen die Bewertungen. Es ist eine Belastungsprobe für Brasiliens Demokratie in diesen Tagen, gerade weil die Profiteure eines Machtwechsels nicht besser beleumundet sind. Die Korruptionsverdächtigungen reichen bis hin zu Temer (75).

Aber die meisten Brasilianer sehen in dem Juristen das kleinere Übel bis zu den nächsten Wahlen 2018 - und sie wollen vor allem: raus aus der tiefen Rezession. Die EU und die USA setzen auf eine liberalere Wirtschaftspolitik, neue Investitionschancen und weniger Bürokratie.

Durch den Bruch der Koalition ebneten Rousseffs Vizepräsident Temer und seine Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) den Weg für die Mehrheiten im Impeachment-Verfahren. Die PMDB ist eine Partei, der Inhalte weniger wichtig sind. Ziel ist es, an der Macht beteiligt zu sein - erst mit der PT, nun mit einer Mitte-Rechts-Regierung.

Dosenbier und Anit-Dilma-Fahne

In dieser so wundersamen, von Niemeyer geplanten Hauptstadt ist alles wohlgeordnet, inklusive der Protestwiese vor dem Parlament und Senat. Hier haben sie nun eine kilometerlange Metallmauer aufgebaut, um Dilma-Anhänger und Dilma-Hasser strikt voneinander zu trennen.

Ana Priscila Azevedo, 32 Jahre alte Finanzberaterin, räumt eine Palette Dosenbier und Anti-Dilma-Fahnen aus dem Auto. «Lula und Dilma gehören ins Gefängnis», sagt sie. 13 Jahre PT-Regierung hätten das Land heruntergewirtschaftet. «Sie wollten aus Brasilien ein kommunistisches Land machen.» Und die Programme, die 40 Millionen Menschen aus der Armut befreit haben? «Damit haben sich doch nur die nötigen Stimmen erkauft.» Sie kann mit den Errungenschaften zur Verringerung der Arm-Reich-Schere wenig anfangen. Azevedo steht als pars pro toto für die Spaltung im Land, für die Polarisierung.

«Arbeiterpartei, Ihr seid Diebe! Dilma, Du musst gehen», schallt es aus Lautsprechern. Protestbanner werden aufgestellt: «Tschau Querida», steht auf einem. Heißt übersetzt: «Tschüß, meine Liebe». Der Satz stammt aus einem abgehörten und an die Medien durchgestochenen Telefonat zwischen Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) und Rousseff. Der Slogan wurde zum Schlachtruf der Dilma-Gegner. Lula, auch angekratzt durch Korruptionsermittlungen um ein dubioses Apartment an der Atlantikküste, versucht sein Erbe und Rousseffs Präsidentschaft zu retten. Er ist nach Brasília gereist, um noch ein paar Senatoren umzustimmen. Doch wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird Dilma bald neben Lula in der Galerie hängen.