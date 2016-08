Von Christian Jentsch

Alpbach – Bei den Politischen Gesprächen im beschaulichen Alpbach wird nach neue­n Wegen für die Zukunft Europas gesucht. Für eine EU, deren politisches Überleben zunehmend in Frage gestellt wird. Für eine EU, die zunehmend an ihre Grenzen stößt, auch in den Beziehungen zu Russland. 25 Jahre, nachdem das Ende der Sowjetunion besiegelt wurde, droht Europ­a wieder zum Schlachtfeld der Kalten Krieger zu werden. Der Konflikt in der Ukraine bedroht nicht nur die Unabhängigkeit der früheren Sowjet­republik, er hat auch tiefe Gräben zwischen Europa und Russland ausgehoben.

Gestern kam der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin nach Alpbach, um unter anderem mit Österreichs Außenminister Sebastian Kurz und dem slowakischen Außenminister Miroslav Lajcak die Konfrontation mit Russland und die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Europa zu diskutieren. Ein Konflikt, der sich zuletzt wieder dramatisch zugespitzt hat. Die Umsetzung des Minsker Friedensplans für die Ostukraine kommt seit Monaten nicht von der Stelle. Ganz im Gegenteil: Die vereinbarte Waffenruhe wird täglich gebrochen, in den vergangenen Wochen lieferten sich im Donbass prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen wieder heftige Gefechte mit Toten auf beiden Seiten. So war der Juli der blutigste Monat in diesem Jahr. Beide Kriegsparteien haben laut den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wieder aufgerüstet und sind erneut an die Frontlinien vorgerückt.

Gegenüber der Tiroler Tages­zeitung warf der ukrainische Außenminister Klimkin Moskau vor, von seiner Politik der Aggression in der Ukraine nicht abrücken zu wollen. Und macht Moskau für das Scheitern des in Minsk vereinbarten Friedensprozesses verantwortlich. „Wir können mit Moskau keinen politischen Dialog beginnen, wenn Russland im Donbass ein russisches Protektorat errichtet, ein trojanisches Pferd in der Ukraine; wenn im Donbass rund 2000 Panzer im Einsatz sind.“ Russland hat seinerseits eine direkte Einflussnahme bei den Kämpfen in der Ostukraine stets bestritten. Und Klimkin hat im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung eine klare Forderung in Richtung Moskau: „Die militärische Aggression muss gestoppt werden. Die OSZE soll im Donbass die volle Kontrolle erhalten und auch die Grenze zu Russland überwachen.“ Klimkin fordert zudem eine Art „Roadmap“, um die im Februar 2015 in Minsk geschlossenen Vereinbarungen auch wirklich umsetzen zu können. „Wenn es einen politischen Willen dafür gibt, kann man das machen“, so Klimkin. Doch Klimkin zweifelt am Willen Moskaus, ein­e Friedenslösung zu finden. Denn Moskau habe nicht nur die Ukraine im Visier: „Russland will nicht nur die Ukrain­e destabilisieren, Russland will in ganz Europa die politische Landkarte neu zeichnen.“ Etw­a durch die Unterstützung gewisser Parteien in EU-Ländern.

Trotz Unterstützung der Regierung in Kiew und der Verhängung von Sanktionen seitens der EU gegen Russland scheint der Weg für die Ukraine nach Europa versperrt. Eine EU- und auch eine NATO-­Mitgliedschaft der Ukraine scheint in absehbarer Zeit nicht machbar. In Alp­bach forderte Klimkin aber mehr Unterstützung Europas im Konflikt mit Russland. Europa müsse gegenüber Russland „rote Linien“ ziehen. Sowohl hinsichtlich der direkten militärischen Aggression als auch hinsichtlich der Destabilisierung der Ukraine. Und Klimkin warnte in Alpbach auch vor einer Aufhebung der Sanktionen, sollten nicht alle Vereinbarungen von Minsk erfüllt sein. „Dann öffnen wir die Büchse der Pandora“, erklärte der ukrainische Außenminister.