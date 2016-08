Innsbruck – Ein gelber Stern auf schwarzem Hintergrund. So mussten sich Juden ab 1. September 1941 im Deutschen Reich zu erkennen geben. Die von den Nationalsozialisten als Teil einer „minderwertigen Rasse“ angesehenen Menschen wurden damit leicht erkennbar gemacht, die Aussonderung einer Gruppe von Menschen auf die Spitze getrieben. Auf der einen Seite die „Herrenrasse“ der Deutschen, auf der anderen Seite die „Untermenschen“. So die nationalsozialistische Ideologie.

Bereits Jahre zuvor begann in Nazideutschland die Diskriminierung von Juden, verwurzelt in einem bereits vorhandenen schwelenden Antisemitismus. Geschäfte mit jüdischen Inhabern wurden ab 1933 gekennzeichnet und boykottiert. Auch rechtlich wurde die Diskriminierung durch Bestimmungen wie die Nürnberger Rassengesetze von 1935, die etwa Ehe und Geschlechtsverkehr zwischen „Juden“ und „Nichtjuden“ unter Strafe stellte, festgeschrieben. Der „Judenstern“ markierte so zwei Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges einen Höhepunkt der öffentlich sichtbaren Hetze gegen eine Volksgruppe.

Die öffentliche Anprangerung einer Gruppe von Menschen markierte auch den Beginn des Holocaust. Juden wurden kurz darauf massenweise deportiert. Etwa sechs Millionen Juden wurden von den Nationalsozialisten und ihren Helfern vergast und ermordet. (mats)