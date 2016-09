Tel Aviv – Israels Luftwaffe hat bei einem großen internationalen Manöver in den USA gemeinsam mit Kampfpiloten Pakistans und der Vereinigten Arabischen Emirate trainiert. „Ich bin kein Historiker, aber das war wohl das erste Mal“, sagte der zuständige israelische Major Gil am Donnerstag. Israel unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu diesen muslimischen Staaten.

Israels Luftwaffe habe unter anderem mit Kampfjets des Typs F 16I und einem Tankflugzeug an dem Manöver „Red Flag“ in der Nevada-Wüste teilgenommen, sagte der Militär. Insgesamt seien an zehn Flugtagen Angriffe auf fiktive Ziele trainiert worden. Die Zusammenarbeit mit den Piloten aus Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten sei „eine sehr positive Erfahrung“ gewesen. Die Einladung sei von den USA ausgesprochen worden, betonte er. Auch die spanische Luftwaffe war an dem Training beteiligt.

Für israelische Kampfpiloten sei es besonders wertvoll, über bisher unbekanntem Gebiet zu trainieren, sagte Major Gil. „Dies ist eine wichtige Vorbereitung für Flüge in feindlichem Territorium.“ Israel hatte in der Vergangenheit indirekt mit einem Luftangriff auf die iranischen Atomanlagen gedroht.

Israel bemüht sich in den vergangenen Jahren um eine Annäherung an die arabischen Staaten. Bisher haben nur Ägypten und Jordanien Friedensverträge mit dem jüdischen Staat unterzeichnet. Eine dauerhafte Friedensregelung im Konflikt mit den Palästinensern galt bisher als Bedingung für die Aufnahme von Beziehungen zwischen Israel und weiteren arabischen Staaten. (dpa)