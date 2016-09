Hangzhou - Es ist eine fast perfekte Inszenierung: Auf dem G20-Gipfel in Hangzhou hat Gastgeber China angesichts der schleppenden Weltwirtschaft Maßnahmen für mehr Wachstum in den Vordergrund gestellt. Heikle Themen wie die Flüchtlingskrise oder der Syrien-Konflikt blieben Gesprächen am Rande des Gipfels vorbehalten.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte, die Schattenseiten der Globalisierung nicht zu vernachlässigen und gegen soziale Ungleichheit anzukämpfen. Es ist das erste Mal, dass China den Gipfel der 20 großen Industrie- und Schwellenländer ausrichtet - und die größte derartige Veranstaltung in dem Riesenreich überhaupt. Präsident Xi Jinping warnte in der ersten Arbeitssitzung seine Kollegen vor „leerem Gerede“ bei dem Bemühen um mehr Wirtschaftswachstum. China hat dieses Thema auch angesichts der Probleme zu Hause zur Priorität des Gipfels gemacht.

Merkel für mehr soziale Sicherheit

Beraten wurde nach Angaben von Merkel darüber, „dass die Globalisierung nicht nur eine positive Konnotation hat“, sondern auch Ursache für soziale Ungleichheit weltweit ist. Der Kampf dagegen sei daher „ein wichtiges Thema, um ein nachhaltiges Wachstum auch mit sozialer Sicherheit zu verbinden“, fügte die Kanzlerin hinzu.

Die G20 reagierten damit auf die wachsende Globalisierungskritik weltweit, die populistischen Parteien Zulauf beschert und die Verabschiedung von Freihandelsabkommen wie TTIP erschwert.

Merkel zeigte sich nach den früheren G20-Debatten über eine Ausweitung staatlicher Investitionen am Sonntag sehr zufrieden damit, dass die chinesische Präsidentschaft vor allem auf Strukturreformen setze, um die lahmende Weltwirtschaft anzukurbeln. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte erst vor wenigen Tagen vor einer Phase dauerhaft schwachen Wachstums gewarnt. Die G20-Länder stehen zusammen für fast 90 Prozent der Wirtschaftsleistung weltweit.

Kritik an Freihandelsplänen Londons

Als eines der Risiken für die Weltwirtschaft gilt der Brexit. Premierministerin Theresa May nahm erstmals an einem G20-Gipfel teil und musste wegen ihrer Freihandelspläne Kritik der EU einstecken. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte London vor einer verfrühten Aufnahme von Extra-Verhandlungen über solche Abkommen. Solange Großbritannien EU-Mitglied sei, seien solche Verhandlungen ausschließlich Sache der EU. May hatte vor dem G20-Gipfel angekündigt, dass ihr Land nach dem Brexit ein „globaler Führer des Freihandels“ werden wolle.

China hatte im Vorfeld alles für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Treffens getan: Fabriken mussten schließen, um einen blauen Himmel nicht zu gefährden; Einwohner sollten die historische Stadt Hangzhou möglichst verlassen, um Staus zu vermeiden.

Zwischenfall bei Obamas Ankunft

Trotz der peniblen Vorbereitung kam es bei der Ankunft von US-Präsident Barack Obama aber zu einer Kabbelei auf dem Flughafen vor laufenden Kameras. Mit dem wütenden Ausruf eines chinesischen Sicherheitsbeamten „Dies ist unser Land - dies ist unser Flughafen“ wurde Journalisten und sogar US-Regierungsvertretern der Weg versperrt. Obama reagierte gelassen, verwies aber auf die Bedeutung ungehinderter Pressearbeit.

Der Syrien-Konflikt spielte zunächst nur in den Gesprächen am Rande eine Rolle. Ursprüngliche Hoffnungen auf einen US-russischen Durchbruch erfüllten sich am Sonntag nicht.

EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte die G20 auf, mehr Verantwortung in der Flüchtlingskrise zu übernehmen. (APA/AFP)