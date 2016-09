Hangzhou, Berlin - Nach dem Erfolg der rechtspopulistischen AfD bei der Landtagswahl im nordostdeutschen Mecklenburg-Vorpommern und der Niederlage der CDU ist aus der Schwesterpartei CSU und dem Koalitionspartner auf Bundesebene SPD an der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel laut geworden.

CSU: „Es braucht einen Kurswechsel“

Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) forderte in der „Bild“-Zeitung, das Ergebnis müsse „ein Weckruf für die Union“ sein. „Es braucht einen Kurswechsel in Berlin.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer forderte einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik, die den Landtagswahlkampf dominiert hatte. „Wir brauchen eine Obergrenze für Flüchtlinge, schnelle Rückführungen, eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer und eine bessere Integration“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Sein CDU-Kollege Peter Tauber wies die Forderung nach einer Obergrenze zurück. Diese Debatte bringe das Land angesichts sinkender Flüchtlingszahlen nicht weiter.

Tauber sprach von einer „bitteren Niederlage“. Er sagte, die Mitglieder des Bundesvorstands seien sich einig gewesen, dass das Absacken der CDU in Mecklenburg-Vorpommern von 23 Prozent 2011 auf 19 Prozent in Ruhe analysiert werden müsse. Eine Debatte über die Rolle der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden habe es in einer Telefonkonferenz, in der Merkel aus China zugeschaltet war, nicht gegeben. „Angela Merkel hat das Land durch viele Krisen geführt. Die Anhänger der Union vertrauen darauf, dass sie dies auch künftig tut“, sagte der Generalsekretär.

Merkel übernimmt Mitverantwortung für CDU-Schlappe

Merkel räumte eine Mitverantwortung für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ein. „Es ging fast ausschließlich um bundespolitische Themen, die alles andere überlagert haben“, sagte Merkel am Montag am Rande des G-20-Gipfels in Hangzhou in China, besonders die Flüchtlingspolitik.

Daher habe die Landes-CDU die Früchte ihrer guten Arbeit „leider nicht ernten“ können. Als Bundeskanzlerin und Parteichefin „bin ich natürlich auch verantwortlich“, sagte Merkel dazu weiter. Eine inhaltliche Kurskorrektur lehnte sie aber ab: „Ich halte die grundlegenden Entscheidungen, so wie wir sie getroffen haben, für richtig.“ Allerdings müsse es jetzt ein Nachdenken geben, wie die CDU Vertrauen zurückgewinnen könne. Bei der Wahl am Sonntag war die CDU nach SPD und der rechtspopulistischen AfD nur drittstärkste Kraft geworden.

„Ich bin sehr unzufrieden mit dem Ausgang der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Merkel. Das Flüchtlingsthema habe alle landespolitischen Themen überlagert. Es habe sich gezeigt, dass es offenbar kein ausreichendes Vertrauen in die Lösungskompetenz der Bundesregierung gebe, sagte sie mit Blick auf das schlechte Abschneiden der CDU und die starken Zugewinne der rechtspopulistischen AfD.

Es gebe in der Flüchtlingspolitik noch Etliches zu tun. Dazu gehöre sowohl die Integration der Flüchtlinge in Deutschland als auch die konsequente Rückführung derjenigen Migranten, die kein Bleiberecht in Deutschland hätten. Die CDU habe bereits Ende 2015 angekündigt, dass sich die Aufnahme einer so großen Zahl an Flüchtlingen nicht wiederholen dürfe. Heute zeigten die rapide gesunkene Zahl an Neuankömmlingen, dass diese Reduzierung auch gelungen sei.

SPD-Chef wirft Union Abwarten vor

SPD-Chef, Vizekanzler Sigmar Gabriel warf der CDU/CSU und Merkel vor, bei der Bewältigung des Flüchtlingszuzugs zu viel Zeit verloren zu haben. Die SPD habe ein Integrationskonzept vorgelegt, „lange bevor wir es in der Regierung beschließen konnten, weil Frau Merkel es bei dem Satz belassen hat: ‚Wir schaffen das‘“, sagte Gabriel. „Einfach nur wiederholen ‚Wir schaffen das‘, ohne es auch zu machen, das ist unsere Kritik.“

Gabriel weiter: „Man muss genug Geld für Sprache haben, für Integrationskurse, für Arbeitsmarkt - und man darf das alles nicht nur den Zuwanderern zur Verfügung stellen.“ In einem großen Solidarpakt müsse auch anderen Menschen in Deutschland geholfen werden.

AfD-Chefin: „Merkel stürzt sich selbst“

Die AfD-Ko-Vorsitzende Frauke Petry führte den Erfolg ihre Alternative für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern auf Fehler der Großen Koalition im Bund zurück. „Die Kanzlerin und die SPD machen den Bürgern etwas vor, ganz gleich, ob das die Finanz- oder die Migrationskrise betrifft“, sagte sie dem Fernsehsender Phoenix. Christ- und Sozialdemokraten seien dabei, „dieses Land aufzugeben“, sagte Petry. Die Wahlniederlage der CDU im Nordosten sei eine persönliche Niederlage für Merkel: „Frau Merkel stürzt sich selbst.“

Die AfD ist abseits ihrer Befürwortung einer restriktiven Einwanderungspolitik gegen den Euro und für eine EU-Reform mit mehr Kompetenzen für die Nationalstaaten. Sie ist auch islamkritisch.

Die SPD hat die Landtagswahl im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern trotz deutlicher Verluste gewonnen. Ministerpräsident Erwin Sellering ließ am Sonntagabend allerdings offen, ob er die seit zehn Jahren bestehende Koalition mit der CDU fortsetzen will, die künftig nur doch drittstärkste Kraft im Schweriner Schloss ist.

AfD bei Landtagswahl vor der CDU

Aus der Landtagswahl vom Sonntag ging die SPD trotz Einbußen mit 30,6 Prozent (35,6 Prozent 2011) wieder als stärkste Kraft hervor. Laut vorläufigem Endergebnis erhielt die erstmals angetretene AfD 20,8 Prozent und überholte damit Merkels CDU. Diese kam demnach auf 19,0 und die Linkspartei auf 13,2 Prozent. Nicht mehr im Landtag vertreten sind die Grünen mit 4,8 Prozent und die rechtsextreme NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) mit 3,0 Prozent.