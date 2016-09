Kabul – Mitten im Berufsverkehr haben sich am Montagnachmittag in der afghanischen Hauptstadt Kabul zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe des Eingangs zum Verwaltungsbüro des Präsidenten. Bei dem doppelten Selbstmordanschlag wurden mindestens 24 Menschen getötet und 91 weitere verletzt, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Unter den Opfern seien Zivilisten und Angehörige der Polizei. Afghanische Medienberichte hatten zunächst das Verteidigungsministerium als Anschlagsort genannt.

Taliban bekannten sich

Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu den Anschlägen. Bei dem Sprengstoffanschlag und darauf folgenden Selbstmordattentat seien zehn Soldaten und Offiziere getötet worden, twitterte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid.

Erst am 25. August hatte es in Kabul einen blutigen Angriff auf die Amerikanische Universität gegeben, bei dem 16 Menschen getötet worden waren. Erst nach zehn Stunden gelang es den afghanischen Sicherheitskräften, den Angriff auf den Campus zu beenden und die letzten Angreifer zu töten.

Neben den Taliban verübt auch die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vermehrt Anschläge in Kabul und anderen afghanischen Städten. (APA/dpa)