Nach dem umstrittenen Besuch des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Mexiko hat der mexikanische Finanzminister Luis Videgaray seinen Rücktritt eingereicht. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Nachfolger soll Jose Antonio Meade werden, der bereits in der Vorgängerregierung Finanzminister war. Videgaray galt als einer der engsten Vertrauten von Präsident Enrique Pena Nieto.

Er soll die treibende Kraft hinter der Einladung an Trump gewesen sein. Dieser hatte mexikanische Einwanderer in den USA mehrfach diffamiert und für den Fall seines Wahlsiegs den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. (dpa)