Washington – Im US-Wahlkampf hat sich der Kandidat der libertären Partei, Gary Johnson, mit einer Antwort zu Syrien einen Patzer geleistet. Als er am Donnerstagmorgen in einem Interview des Senders „MSNBC“ gefragt wurde, was er im Fall eines Wahlsieges angesichts der Situation in Aleppo tun würde, antwortete Johnson: „Und was ist Aleppo?“.

Barnicle reagierte verblüfft auf die Frage von Johnson: „Machen Sie sich über mich lustig?“ Als Johnson verneinte, erklärte der Journalist: „Aleppo ist in Syrien. Es ist das Zentrum der Flüchtlingskrise.“ Johnson fasste sich daraufhin und kritisierte die bisherige US-Politik, die auf einen Regimewechsel in Syrien abgezielt habe und zu schwierigen und widersprüchlichen Allianzen mit Islamisten und Kurden in Nordsyrien geführt habe.

Der einzige Weg sei, eng mit Russland zusammenzuarbeiten, um den Konflikt „auf diplomatische Weise zu beenden“, sagte Johnson. Später verteidigte er seinen Aussetzer in der Sendung: Er habe „an eine Abkürzung und nicht an den Syrien-Konflikt“ gedacht, schrieb er in einer Erklärung. „Ich hatte einen Aussetzer. Das kommt vor und wird auch weiter im Wahlkampf vorkommen.“ Er verstehe sehr wohl die Bedeutung Aleppos.

Der frühere Gouverneur des Bundesstaates New Mexico ist gegen den Republikaner Donald Trump und die Demokratin Hillary Clinton zwar chancenlos, Umfragen zufolge könnte er aber immerhin auf zehn bis 13 Prozent der Stimmen kommen. Es gibt deshalb Forderungen, dass er an den TV-Duellen im Präsidentschaftswahlkampf teilnehmen sollte. Dafür müssten seine Zustimmungswerte allerdings bei mindestens 15 Prozent liegen.

Auf Twitter gab es nach Johnsons Blamage unter dem Hashtag #WhatIsAleppo eine Welle von Kommentaren, die zwischen Belustigung und Entsetzen schwankten. „Das ist der Klang vom Ende der Kampagne von Gary Johnson“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Andere zeigten sich entsetzt und veröffentlichten Fotos aus der belagerten und schwer zerstörten syrischen Stadt mit dem Kommentar: „Das ist Aleppo.“ (APA/AFP/dpa)