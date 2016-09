Von Rolf Steininger

Am 24. Juni 1946 bekräftigten die Außenminister ihren Beschluss vom September 1945: keine Rückkehr Südtirols nach Österreich. In dieser Situation wurden die Briten erneut aktiv: Sie übten in den folgenden Wochen stärksten Druck sowohl auf Italiener als auch Österreicher aus. Der oberste Beamte im Foreign Office, Sir Orme Sargent, war nämlich davon überzeugt, dass, solange man Italiener und Österreicher sich selbst überlasse, „nichts geschehen wird. Die Österreicher sind zu schwach, um die Dinge voranzutreiben, und für die Italiener als beati possidentes besteht eigentlich keinerlei Veranlassung, sich in einem Abkommen eindeutig festzulegen, sosehr sie auch ihren guten Willen bekunden und vage Versprechungen hinsichtlich guter Absichten machen.“

Der Druck der Briten

Den Italienern wurde klargemacht, dass ein freundlich gesinntes Österreich wohl auch in ihrem Interesse liegen müsse; Italien könne nichts dabei gewinnen, wenn Österreich „in die Arme der Russen getrieben wird“, wie dem italienischen Botschafter in London, Niccolò Carandini, klargemacht wurde. Auf Grund der britischen Initiative kam es in vier Wochen zu einer italienisch-österreichischen Übereinkunft. Am 5. September 1946 unterzeichneten Karl Gruber und der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi dann in Paris jene in englischer Sprache – Englisch war Konferenzsprache – verfasste Vereinbarung, die als Gruber-De-Gasperi-Abkommen (später auch Pariser Abkommen genannt) in die Geschichte eingegangen ist und Bestandteil des italienischen Friedensvertrages wurde.

Als Staatssekretär im Außenamt in Wien nannte Bruno Kreisky das Abkommen einmal ein „einmaliges Dokument österreichischer Schwäche“, wobei richtig ist, dass sich Österreich beim Abschluss nicht gerade in einer besonders starken Position befand. Als Außenminister sah Kreisky das schon anders. In einer Sitzung in New York 1961 beschrieb er es einmal so: „Die Schwäche und gleichzeitig auch die Stärke des Pariser Abkommens besteht darin, dass nirgends konkrete Angaben enthalten sind.“

Der erste Satz des ersten Paragraphen und der zweite Paragraph dieses Abkommens sind am wichtigsten. Im ersten Paragraphen heißt es: „Den deutschsprachigen Einwohnern der Provinz Bozen und der benachbarten zweisprachigen Ortschaften der Provinz Trient wird volle Gleichberechtigung mit den italienischsprachigen Einwohnern im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze des Volkscharakters und der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des deutschsprachigen Bevölkerungsteils zugesichert.“

Noch wichtiger ist Paragraph 2, und da der erste Satz. Dort heißt es: „Der Bevölkerung der oben erwähnten Gebiete wird die Ausübung einer autonomen regionalen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt gewährt werden.“

Einer der umstrittensten Punkte bei der Auslegung des Abkommens war von Anfang an die territoriale Abgrenzung des Autonomiegebietes, jener berühmt-berüchtigte Rahmen, „frame“, wie es im Original heißt. Italien sorgte für ein Fait accompli, indem es im Juni 1947 eine Verfassung beschloss, die die Bildung einer autonomen Region Trentino-Alto Adige (Trentino-Tiroler Etschland) vorsah. In den folgenden Jahren spielten ausgerechnet die Trentiner ihre Mehrheit im Regionalrat rücksichtslos aus. Graf Trapp formulierte das 1953 in einer Sitzung in Innsbruck so: „Die Trentiner sind die gefährlichsten Feinde der Südtiroler.“

Selbstbestimmung verspielt?

Es ist argumentiert worden, Gruber habe damals die Selbstbestimmung „verspielt“, habe die stärkste „Waffe“ der österreichischen Politik, die Forderung nach Selbstbestimmung, damals nicht richtig eingeschätzt und von daher zu früh aus der Hand gegeben. Was ist dazu zu sagen? Zunächst muss man wohl die Frage stellen, wie stark diese „Waffe“ wirklich war. Die Alliierten bestimmten, und die sagten damals Nein zur Rückkehr Südtirols nach Österreich. Sie haben die Selbstbestimmung verhindert; sie wollten auch kein Plebiszit, was Österreich ja forderte. Warum? Die Antwort hatte Charles Cope schon Anfang Januar 1946 im Foreign Office, gegeben, nämlich: „Ein Plebiszit ist unerwünscht, da es uns nichts über das hinaus sagen wird, was wir nicht schon wissen.“ Genau so war es.

Und was wäre denn, wenn Gruber bei der Forderung nach Selbstbestimmung geblieben wäre? Die Antwort gab Legationsrat Josef Schöner, später Generalsekretär des Außenministeriums, drei Tage vor Unterzeichnung des Abkommens einem führenden Mitarbeiter der Landesstelle Südtirol der Tiroler Landesregierung. Schöner: „Dann hätte dies im Moment wohl schön gewirkt und hätten die Zeitungen wieder einmal nette Schlagzeilen drucken können, aber für Südtirol wäre damit nichts getan gewesen. Die vier Großen hätten dazu einfach erklärt, dass es sich dabei um eine bereits entschiedene Sache handle und hätten es wahrscheinlich gar nicht zu einer Diskussion kommen lassen. Dann wäre es auch nicht einmal zu einer Autonomie gekommen.“

Und es wäre auch nicht zur Reoption gekommen, mit der die 130.000 Südtiroler Optanten, die als displaced persons staatenlos und damit rechtlos im eigenen Land lebten, ihre bürgerlichen Rechte zurückerhielten.

Das Abkommen wurde Teil des italienischen Friedensvertrages und war damit völkerrechtlich relevant. Genau das wollte Gruber. Autonomie für Südtirol bedeutete aber auch gleichzeitig das Ende der Forderung nach der Rückkehr Südtirols zu Österreich. Laut konnte das allerdings nicht gesagt werden. Und war auch so gar nicht geplant. Gruber meldete nach Wien, es werde nichts unterschrieben. Er hat da nicht die Unwahrheit gesagt, wie ihm später auch vorgeworfen worden ist. Zunächst war nämlich vorgesehen gewesen, dass diese Vereinbarung als Artikel 10 im italienischen Friedensvertrag einfach „aufgehen“ sollte, wie es hieß. Auf diese Weise wäre mit Blick auf Südtirol nur Italien zu etwas verpflichtet worden, im Artikel 10 hätte es keine Unterschriften gegeben, von Österreich wäre nichts unterschrieben worden, „offiziell“ wäre die Brennergrenze von Österreich nicht anerkannt worden.

De Gasperi ahnte, was das für Konsequenzen vor allem für Italien gehabt hätte. Am 6. September machte er einen Rückzieher und erklärte, er sei nach einer schlaflosen Nacht zu der Ansicht gelangt, dass es aus innenpolitischen Gründen für ihn unmöglich sei, die Aufnahme einer für Italien so drückend und nur ihm Verpflichtungen auferlegenden Vereinbarung in den Friedensvertrag formell vorzuschlagen. Eine solche Geste wäre für ihn untragbar und würde wahrscheinlich seinen Sturz bedeuten.

Schutzmacht Österreich

Guter Rat war teuer. Im letzten Moment, kurz vor Ende der Konferenz, schlugen die Belgier vor, das Abkommen – mit beiden Unterschriften und damit mit Verpflichtungen für beide Länder – einfach als Annex an den Friedensvertrag anzuhängen, in der Hoffnung, dass die Sowjets nicht protestieren würden. Sie protestierten zwar nicht, gaben ihre Zustimmung aber erst im Dezember.

Das Abkommen war nicht ideal, konnte nach Lage der Dinge gar nicht sein, die Südtiroler würden um vieles kämpfen müssen; aber mit Österreich als „Schutzmacht“ im Rücken würde dieser Kampf um vieles einfacher sein, als wenn man allein stehen würde. Anders als in der Ersten Republik zur Zeit des Faschismus in Italien war Südtirol damit keine inneritalienische Angelegenheit mehr. Die Alternative in Paris – Abreise unter Protest, aber kein Abkommen – wäre wohl einfacher, langfristig aber wohl um vieles schlechter gewesen, auch bei einem sich demokratisch gebenden Italien. Die Vertrauensleute der SVP haben dies genauso gesehen wie ihre drei Vertreter in Paris – und haben dem Abkommen ihre Zustimmung gegeben.

Ohne dieses Abkommen wäre Österreichs Weg zur UNO 1960 nicht möglich gewesen. Der österreichische Antrag für die UNO-Tagesordnung – „Das Problem der österreichischen Minderheit in Italien“ (erstmals seit 1945 war von einer österreichischen Minderheit in Italien die Rede) – wäre in dieser Form definitiv nicht auf die Tagesordnung gekommen.

Das Maximum

Das Abkommen war das Maximum, was Gruber in Paris herausholen konnte. Mehr war nach den Grundsatzentscheidungen der Alliierten nicht mehr drin. Gemessen an der zunächst erhobenen Maximalforderung – der Rückkehr Südtirols – war das Erreichte allerdings für viele unbefriedigend. Entsprechend negativ bis ablehnend waren auch die Reaktionen, vor allem in Innsbruck und Bozen.

Ich habe die Geschichte dieses Abkommens 1987 auf der Basis bis dahin vertraulicher Akten untersucht und als Magna Charta Südtirols bezeichnet und bin damals von einer bestimmten politischen Seite heftig kritisiert worden. Bis dahin galt Gruber ja als „Verräter“, der Südtirol für ein „Linsengericht“ verkauft und vor De Gasperi „kapituliert“ hatte. Aus meiner Sicht stellt es sich anders dar:

1. Dieses Abkommen war Teil des italienischen Friedensvertrages und damit Völkerrecht.

2. Nur dieses Abkommen garantiert die völkerrechtlich abgesicherte Autonomie. Das gilt bis heute! Da kann in Rom regieren, wer will.

3. Mit diesem Abkommen war Südtirol, anders als in der Ersten Republik zur Zeit des Faschismus in Italien, keine inneritalienische Angelegenheit mehr.

4. Mit diesem Abkommen wurde Österreich Vertragspartner in Sachen Südtirol.

5. Nur mit diesem Abkommen ist die Südtirolfrage überhaupt auf die Tagesordnung der UNO gekommen.

6. Nur mit diesem Abkommen war die Südtirolresolution der UNO überhaupt möglich.

Italiens Botschafter in London, Niccolo Carandini, damals in Paris ein wichtiger Akteur auf italienischer Seite, meinte nach der Unterzeichnung: „Wenn der gute Wille auf der einen oder anderen Seite fehlt, bedeutet das, wir sind gescheitert.“ Man scheiterte bekanntlich im ersten Anlauf, weil bei den Italienern als die beati possidentes lange Zeit der gute Wille fehlte.