Von Matthias Sauermann

Washington – Wäre ExxonMobil ein Staat, wäre er auf Platz 41 der größten Volkswirtschaften der Welt, vergleicht die Washington Post. Österreich wäre in dieser Rangliste auf Platz 29 zu finden. Und Rex Tillerson würde als Präsident diesem Staat vorstehen. Der 64-Jährige soll nun als Außenminister die größte Volkswirtschaft der Welt im Ausland vertreten.

Mit diesem Vergleich lässt sich gut darstellen, wer Rex Tillerson ist. Der Texaner, der von Trump nun als Außenminister erkoren wurde, gilt als wirtschaftlich enorm erfahren. Trump hatte im Wahlkampf mehrfach anklingen lassen, seine Kontakte in die Spitzen der Wirtschaft ausnützen zu wollen – und Amerika dadurch wieder „großartig zu machen“.

Tillerson verfügt auf der anderen Seite über keinerlei politische Erfahrung und übte bislang kein politisches Amt aus. Der Texaner begann in jungen Jahren seine Karriere als Ingenieur bei Exxon und arbeitete sich im Unternehmen nach oben. Für Trump überwiegen offenbar jedoch Tillersons weltweite Geschäftsbeziehungen und Kontakte diesen vermeintlichen Makel.

Interessenskonflikte sind vorprogrammiert

Die vielfältigen Verbindungen Tillersons in die ganze Welt können jedoch auch gegen ihn verwendet werden. Das Unternehmen des 64-Jährigen ist auf allen Kontinenten unterwegs und unterhält Operationen in mehreren Dutzend Ländern. Die New York Times zitiert Energieexperten, wonach Tillerson sich besonders mit Angola, Argentinien, Kanada, Mexiko, Nigeria und Katar auskenne. Aufgrund dessen wird von Kritikern bemängelt, dass sich in der Tätigkeit als Außenminister immer wieder Interessenskonflikte ergeben könnten.

Allerdings war auch bei Trump selbst kritisiert worden, dass er durch Interessen des Familienunternehmens in seiner Urteilsfähigkeit eingeschränkt würde. Der Republikaner verneinte jeglichen Einfluss und will Konflikte dadurch vermeiden, dass er sämtliche Geschäfte für die Dauer seiner Präsidentschaft an seine Kinder abtritt – mit denen er weiterhin laufend Kontakt haben wird.

Russland-Versteher an vorderster Front der USA

Die Nominierung Tillersons sendet vor allem auch ein klares Signal für einen Kurswechsel in der US-Außenpolitik. Statt Russland gegenüberzutreten, will Trump offenbar einen anderen Weg gehen. Tillerson gilt in Russland als außerordentlich gut vernetzt. Mit Präsident Wladimir Putin soll sich der Texaner auch persönlich gut verstehen. Laut dem Think Tank CSIS – in dessen Vorstand Tillerson selbst sitzt – hat er vermutlich mehr persönlichen Austausch mit Putin als jeder andere Amerikaner. Er hält ausdrücklich nichts von Sanktionen gegen Moskau. Diese waren nach der russischen Annexion der Krim und dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine verhängt worden.

Nachdem er bislang politisch nicht tätig war, sind die Positionen Tillersons schwer einzuschätzen. Als CEO von Exxon vertritt er zwar einerseits vehement die Interessen der fossilen Energieindustrie, soll aber andererseits auch den Klimawandel als echt und ernst anerkennen. Seit der Wahl Trumps stieg die Sorge vor einem Rückzug der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris. Genährt wurde diese Sorge durch andere Nominierungen Trumps. Etwa ernannte Trump einen Vertrauten der Kohle- und Ölindustrie zum Chef der Umweltbehörde EPA. Der 48-jährige Scott Pruitt zweifelte gar den Klimawandel an. Ersten Berichten zufolge soll dies auf Tillerson nicht zutreffen. Angeblich ist dieser auch kein Befürworter eines Rückzugs der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Der Multimillionär wird als sehr konservativ beschrieben. Andererseits hat er als jahrelanger Präsident der Pfadfinder die Organisation für homosexuelle junge Mitglieder geöffnet. Er ist verheiratet, mit seiner Frau hat er vier Kinder. Zu Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs unterstützte Tillerson Jeb Bush, der jedoch in den Vorwahlen gegen Donald Trump den Kürzeren zog.

Republikaner im Senat skeptisch gegenüber Tillerson

Im Kongress regt sich nun zumindest leise Widerstand gegen einen Außenminister Tillerson. Neben den skeptischen Demokraten äußerten sich auch führende Republikaner zweifelnd bis ablehnend gegenüber dem Mann, der so enge Beziehungen zu Russland pflegt. John McCain etwa verurteilte den russischen Präsidenten Putin mit scharfen Worten („Killer“, „Verbrecher“) und meinte, die USA müssten Russland aus einer „Position der Stärke“ begegnen. Tillerson müsste mit einer harten Befragung im Senat rechnen. Dieser muss die Nominierungen Trumps erst bestätigen, ist jedoch mehrheitlich durch Republikaner besetzt.

Das Versprechen Trumps, als Anti-Establishment-Kandidat den „Sumpf“ in Washington „auszutrocknen“, rückt durch diese Nominierung einmal mehr in weite Ferne. Durch die Bestellung von Superreichen und eingesessenen Wall-Street-Bankern musste der designierte Präsident bereits in den vergangenen Tagen Kritik einstecken.