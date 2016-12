New York - Russlands Präsident Wladimir Putin bleibt für das US-Magazin „Forbes“ der mächtigste Mensch der Welt. Der 64-Jährige führt die Rangliste das vierte Jahr in Folge an, wie die Zeitschrift am Mittwoch mitteilte. Putin folgen der designierte US-Präsident Donald Trump und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die damit im Vergleich zum Vorjahr einen Platz abrutscht.

Chinas Staatschef Xi Jinping wird von „Forbes“ auf Rang vier gelistet, gefolgt von Papst Franziskus. Auf den ersten 20 Plätzen sind nur drei Frauen: neben Merkel kommt auf Platz sechs die US-Notenbankchefin Janet Yellen, die britische Premierministerin Theresa May belegt den 13. Rang.

Zu den insgesamt 74 mächtigsten Menschen zählen laut „Forbes“ auch zahlreiche Unternehmer: Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (Rang sieben), Google-Mitgründer Larry Page (Rang acht), Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Rang zehn ), Amazon-Chef Jeff Bezos (Rang 14) und Investoren-Legende Warren Buffett (Rang 15). (APA/AFP)