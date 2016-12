Von Matthias Sauermann

Washington – Am Montag versammeln sich die am 8. November gewählten Elektoren in den ganzen USA und geben ihre Stimmen ab. 538 von ihnen werden entweder Donald Trump oder Hillary Clinton die Stimme geben. Die Wahlsiegerin Hillary Clinton, die fast drei Millionen Stimmen mehr erhielt als ihr Kontrahent, wird am Ende als Verliererin dastehen. Das will das Wahlsystem der USA so: Demnach hat die landesweite Verteilung der Stimmen keine Relevanz. Vielmehr zählt, wer in mehr Staaten die relative Mehrheit erzielen konnte als der Gegner. Die einzelnen Staaten entsenden dann Wahlleute, die den Kandidaten endgültig zum designierten Präsidenten küren.

Überraschend ist bei dieser Wahl nicht nur, dass die unterlegene Hillary Clinton deutlich mehr Stimmen erhielt, sondern dass gleichzeitig der Millardär Donald Trump im entscheidenden Wahlgremium mit 306 zu 232 Stimmen einen ebenso deutlichen Vorteil hat. Gerade wegen dieser Diskrepanz steht das Wahlsystem einmal mehr in der Kritik. Und das Flehen an die Wahlleute, einen anderen Kandidaten zu wählen, wird immer lauter. Vereinzelt wurde es schon gehört.

Texaner springt ab und verweigert Trump die Stimme

In einem Aufsehen erregenden Artikel für die New York Times verkündete Christopher Suprun, nicht für Donald Trump stimmen zu wollen. Der Texaner ist für die republikanische Partei als Wahlmann vorgesehen. Seit dem Wahltag würden ihn Leute beschwören, mit Blick auf den landesweiten Stimmenvorsprung für Hillary Clinton gegen Donald Trump zu stimmen. Dieses Argument lässt Suprun nicht gelten. „Aber, jetzt wird von mir am 19. Dezember erwartet, für jemanden meine Stimme abzugeben, der täglich zeigt, dass er für das Amt nicht qualifiziert ist“, schreibt Suprun.

Als Feuerwehrmann war er am 9. September 2001 nach dem Terroranschlag in New York im Einsatz. George W. Bush sei zwar nicht perfekt, habe aber die Nation durch die tragischen Tage geführt. „Ich sehe Donald Trump scheitern und einen Keil zwischen uns treiben“, meint Suprun. „Er fördert nicht den Diskurs, sondern sät Angst und schafft Empörung“.

Dann verweist Suprun auf die Vision der Gründerväter der USA. Das sogenannte „Electoral College“ hätte die Pflicht, zu prüfen, ob ein Kandidat für das Amt geeignet sei oder nicht. Deshalb könne er nicht für Trump stimmen. „Vor fünfzehn Jahren habe ich einen Eid geschworen, mein Land und meine Verfassung gegen alle Feinde zu verteidigen. Am 19. Dezember werde ich das wieder tun“.

Wahlgremium sollte tatsächlich letzte Hürde sein

Suprun spricht damit etwas an, das tatsächlich historisch belegt ist. Die Gründerväter der USA riefen das System mit den zwischengeschobenen „Wahlmännern“ nicht nur ins Leben, um die Interessen der einzelnen Bundesstaaten gegenüber dem ganzen Land zu wahren, sondern auch, um zu verhindern, dass ein unqualifizierter Kandidat Präsident werden könnte. Das Gremium solle den „Willen des Volkes“ widerspiegeln, aber auch sicherstellen, „dass das Amt des Präsidenten niemals an einen Mann fällt, der nicht zu einem bedeutenden Teil mit den erforderlichen Qualifikationen ausgestattet ist“, schrieb Alexander Hamilton.

Elektoren müssten demnach unabhängig vom Wahlergebnis noch einmal prüfen, ob der gewählte Kandidat für das Amt geeignet ist. Tatsächlich wird diese Bestimmung jedoch faktisch nicht mehr umgesetzt. Die Wahlleute sind von den Parteien bestellt und ein Abweichen – wie im Fall von Suprun – gilt als sehr ungewöhnlich. Der 42-Jährige, der als Helfer einst am 11. September am zerstörten Pentagon eintraf, bekam nach seiner Mitteilung übrigens eine Flut an Beschimpfungen und Morddrohungen. Eine weitere Gruppe an Elektoren forderte eine Verschiebung der Abstimmung. Außerdem wollen sie eine genauere Information über die angeblichen russischen Interventionen während des Wahlkampfes, die Trump zum Sieg verholfen haben sollen – oder ihn zumindest fördern sollten.

Dass die Elektoren mehrheitlich gegen Trump stimmen, gilt trotz der ungewöhnlichen Stimmung im Gremium als extrem unwahrscheinlich. Selbst wenn genügend von ihnen – 37 – Trump die Unterstützung verweigern, müssten diese geschlossen für Hillary Clinton stimmen, um sie zur Präsidentin zu machen. Tun sie dies nicht, hat kein Kandidat eine absolute Mehrheit und die Abstimmung wird an das Repräsentantenhaus weitergereicht. Dort haben die Republikaner eine stabile Mehrheit – und der Sieg wäre Trump wohl nicht zu nehmen. In jedem Fall wird das endgültige Ergebnis am 6. Jänner verkündet. Am 20. Jänner übergibt Barack Obama den Schlüssel zum Weißen Haus schließlich an seinen Nachfolger.