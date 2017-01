New York — Es sei der „unmöglichste Job auf dieser Erde", sagte Trygve Lie, der erste UNO-Generalsekretär, als er sein Amt 1953 an seinen Nachfolger Dag Hammarskjöld übergab. Wenn António Guterres, der neue Mann an der Spitze der Vereinten Nationen, heute zum ersten Mal in seinem Büro im 38. Stock des UNO-Hauptquartiers in New York Platz nimmt, sind die Herausforderungen nicht weniger geworden. Formal verfügt der Generalsekretär nur über sehr wenig Macht. Sein Einflussbereich in den 193 Mitgliedsstaaten ist überwiegend moralisch, humanitär und symbolisch. Guterres' Erfolg wird vor allem von seinem öffentlichen Auftreten, seiner Rhetorik und seinem Vermittlungsgeschick abhängen. Zudem will und muss der neue Chefdiplomat der schwerfälligen Weltorganisation neue dynamische Impulse geben.

1. Syrien: Nach fast sechs Jahren mit mehr als 300.000 Toten, fünf Millionen Flüchtlingen und acht Millionen Vertriebenen im eigenen Land zählt der Bürgerkrieg zu den blutigsten Konflikten seit Jahrzehnten. Die Weltdiplomatie hat versagt: „Was ich am meisten bereue, ist der anhaltende Albtraum in Syrien", sagte der scheidende Generalsekretär Ban Ki-moon kurz vor Ende seiner Amtszeit.

2. Ukraine: Im Osten des Landes ist die Situation festgefahren. Sowohl die prorussischen Separatisten als auch Kiews Regierungstruppen missachten nach Angaben von OSZE-Beobachtern permanent die Waffenruhe, neuere Friedensinitiativen werden ignoriert.

3. USA: Der künftige US-Präsident Donald Trump könnte die Rolle der Vereinigten Staaten im weltpolitischen Gefüge völlig neu definieren, für die UNO ein großer Unsicherheitsfaktor. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ist die internationale Einbettung der USA nicht mehr gesetzt. Wird Trump das Land wirklich isolieren, würden große Spielräume für Russland und China frei werden.

4. Islamistischer Terror: Die Terrormiliz IS gerät militärisch zwar immer stärker in Bedrängnis, bleibt aber gefährlich. Die Extremisten operieren in verlorenen Gebieten mit Selbstmordattentaten und Bombenanschlägen aus dem Untergrund. In Afghanisten sind die Taliban wieder erstarkt. Zuletzt haben zahlreiche IS-Terroranschläge u.a. in Brüssel, Nizza und Berlin auch Europa schwer erschüttert.

5. Migration: Die Flüchtlingskrise in Europa hat sich nur oberflächlich etwas beruhigt. Wegen des Kriegs in Syrien und der vielen Krisen Afrikas richtet sich die EU weiter auf Hunderttausende Migranten ein. Als UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge hat António Guterres die zauderhafte EU-Migrationspolitik bereits mehrmals hart kritisiert.

6. Klimaschutz: Das Pariser Klimaschutzabkommen zählt zu den größten Errungenschaften von Guterres' Vorgänger Ban, und diesen Erfolg wird der neue Mann an der UNO-Spitze verteidigen müssen.

7. Blauhelme: Nach wiederholten Vorwürfen sexuellen Missbrauchs müssen die UNO-Blauhelmsoldaten verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, insgesamt wurden 2015 Opfer dokumentiert.

8. Die Reform des UNO-Sicherheitsrates, der mit seinen fünf Veto-Mächten die Weltordnung von1945 abbildet, ist überfällig. Als neue ständige Mitglieder werden Deutschland, Brasilien, Indien und Japan gehandelt. (bea, dpa, AFP, Reuters)