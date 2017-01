Washington – US-Präsident Barack Obama wird sich am 10. Jänner mit einer Rede aus dem höchsten Staatsamt verabschieden. Er wolle sich für die Unterstützung bedanken und seine achtjährige Amtszeit beleuchten, teilte der scheidende Präsident am Montag in einer E-Mail mit. Auch der erste Präsident der USA, George Washington, habe im Jahre 1796 eine Abschiedsrede verfasst, schrieb der Demokrat.

Er wolle seine eigene in seiner Heimatstadt Chicago halten. Das gebe ihm die Gelegenheit, seinen Unterstützern für diese erstaunliche Reise zu danken und die Art und Weise zu würdigen, wie sie in den vergangenen acht Jahren das Land zu einem Besseren verändert hätten, sagte Obama. Er wolle auch den einen oder anderen Gedanken äußern, „wohin wir dann alle gehen werden“. Obamas Nachfolger Donald Trump wird am 20. Jänner in Washington als neues Staatsoberhaupt vereidigt. (APA/Reuters)