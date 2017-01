Von Matthias Sauermann

Washington - "Den Sumpf austrocknen" - mit diesem Wahlkampfversprechen überzeugte Donald Trump die Amerikaner, ihm die US-Präsidentschaft anzuvertrauen. Tausende skandierten diesen Slogan bei sogenannten Rallies, Versammlungen, unter seiner Anleitung. In Zeitungen wurden ganzseitige Inserate geschaltet, welche den angeblichen Sumpf Washingtons zeigten. Die Botschaft: Die politische Elite ist korrupt. Er, Trump, werde aufräumen und eine bessere Zukunft versprechen.

Der erfolgreiche Wahlkampf Donald Trumps und der Republikaner brachte dem Unternehmer nicht nur die Präsidentschaft ein, seine Partei errang auch die deutliche Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Unter den Demokraten ist die Sorge groß, dass diese Macht missbraucht oder falsch eingesetzt werden könnte. Dass die Kontrolle über die Handlungen der Republikaner durch die Minderheit der Demokraten zu sehr eingeschränkt sein würde.

Eine erste Handlung in neuen Jahr gießt genau hier Öl ins Feuer. Die Republikaner votierten dafür, das unabhängige "Office of Congressional Ethics" (O.C.E.), also das Büro für Ethik im Kongress, de facto abzuschaffen. Die Behörde durchleuchtet Abgeordnete und soll ethisches Fehlverhalten ans Licht bringen. Dazu gehören etwa Interessenskonflikte, Korruptionsvorwürfe oder ähnliches. Die Behörde soll durch eine neue ersetzt werden, die jedoch deutlich weniger Macht haben soll. Die Abstimmung erfolgte ohne Vorwarnung und ohne vorhergehende Debatte, schreibt die New York Times. Die Demokraten schäumen.

Tmrw @HouseGOP will destroy the office that provides independent ethics process. So much for draining the swamp. https://t.co/8k04mZt7t0

— Nancy Pelosi (@NancyPelosi) January 3, 2017

Demokraten: "Das erste Opfer ist die Ethik"

Die 74-jährige Nancy Pelosi, die demokratische Minderheitenführerin im Repräsentatenhaus, richtete in einem Statement am Montag aus: "Die Republikaner behaupten, den Sumpf austrocknen zu wollen. Aber am Vorabend des neuen Kongresses haben sie die einzige unabhängige Ethik-Prüfung ihrer Handlungen eliminiert". Mit einem düsteren Ausblick: "Offensichtlich ist Ethik das erste Opfer des neuen republikanischen Kongresses".

Das O.C.E war 2008 ins Leben gerufen worden. Im Zuge eines Korruptionsskandals mussten drei Abgeordnete des Repräsentantenhauses später ins Gefängnis, zwei Republikaner und ein Demokrat. Dem eigentlichen Ethik-Komitee des Kongresses, das mit Abgeordneten beider Parteien bestückt ist, war vorgeworfen worden, Vorwürfe ignoriert zu haben. Die Abgeordneten hätten sich oftmals gegenseitig beschützt, so das Argument. Mit der neuen unabhängigen Behörde sollte dies behoben werden.

Mit eigenen Ermittlern kümmerte sich das O.C.E. um die Untersuchung von Vorwürfen, aus der Bevölkerung oder nach Medienberichten. Den Bericht bekam das Ethik-Komitee, das schließlich auch die Macht über weiter Schritte besaß. Selbst wenn es sich entscheiden sollte, keine weiteren Schritte einzuleiten, musste das Komitee den Bericht jedoch veröffentlichen. Das erhöhte den Druck, nichts unter den Tisch zu kehren.

Abgeordnete beschwerten sich über zu genaue Untersuchungen

Jene republikanischen Abgeordneten, welche die Reform begrüßten, verteidigten ihr Votum. Robert W. Goodlatte, der Vorsitzende des Justiz-Komitees, meinte, Abgeordnete würden nun gegenüber "übereifrige Anstrengungen durch die Ethik-Behörde geschützt". Die Ethik-Kontrolle würde jedoch gestärkt, nicht geschwächt.

Die neu zu schaffende Behörde, das Büro für die Prüfung von Beschwerden, würde jedoch nicht unabhängig arbeiten, sondern dem Ethik-Komitee des Kongresses unterstellt sein. Dieses ist, wie bereits erwähnt, mit Abgeordneten der Parteien besetzt. Eine Untersuchung durch eine unabhängige Behörde oder die Veröffentlichung von solchen berichten würde entfallen. Dennoch sprachen Republikaner von einer Stärkung der Kontrolle.

Rules amdt approved by House GOP strengthens Office of Cong Ethics & improves upon due process rights. Does nothing to impede OCE's work.

— Bob Goodlatte (@RepGoodlatte) January 3, 2017

Die neue Behörde könnte weder einen Sprecher bestellen, noch anonymen Hinweisen nachgehen oder Hinweise auf Delikte an Strafverfolger weiterleiten - ohne das Ethik-Komitee um ausdrückliche Zustimmung zu bitten, schreibt die Washington Post. Dadurch können die Abgeordneten wieder de facto jede Untersuchung gegen sich selbst oder Kollegen blockieren. Genau das sollte die Schaffung einer unabhängigen Behörde damals verhindern.



Das Büro von Bob Goodlatte (64), der die Änderung angeregt hatte, bestätigte die formalen Änderungen. Dadurch werde sich jedoch eine Stärkung der Kontrolle ergeben, da die Rechte von Abgeordneten oder Mitarbeitern, gegen die ermittelt werde, gestärkt würden. Das werde durch die Unterstellung der Behörde unter das Ethik-Komitee sichergestellt. Gleichzeitig würde jedoch die Funktion der Ethik-Behörde O.C.E. erhalten bleiben.

Republikanische Abgeordnete überstimmen Parteiführer

Auffällig ist, dass die Abgeordneten der Republikaner im Repräsentantenhaus mit dem Votum auch ihre eigenen Parteigrößen überstimmten. Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell und Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan sprachen sich beide gegen die Maßnahme und für den Fortbestand der alten Ethik-Behörde aus. Beide waren immer wieder mit kritischen Worten über Donald Trump aufgefallen. Endgültig abgesegnet werden soll die Änderung am Dienstag, wenn der neu gewählte Kongress zusammentritt.

Welche Wirkung die Maßnahme entfalten wird, ist umstritten. Ein Statement einer Bürgerbewegung, die sich der Kontrolle des Kongresses verschrieben hat und viele Beschwerden bei der alten Ethik-Behörde O.C.E. einreichte, kritisierte den Beschluss scharf: "Wenn der 115. Kongress damit beginnt, das O.C.E. zu beschneiden, (...) kehrt er zu dunklen Tagen zurück, wo Ethik-Verstöße zügellos begangen und viel zu oft toleriert wurden".