Von Matthias Sauermann

Washington - Bis Dienstagmittag (Ortszeit) war die Aufregung in Washington groß. Die Republikaner im Repräsentantenhaus hatten sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, die unabhängige Ethik-Behörde zu entmachten. Das Amt kümmert sich um die Überprüfung von Parlamentariern. Das Votum geschah über die Köpfe von Parteigrößen wie dem neuen und am Dienstag wiedergewählten Sprecher Paul Ryan hinweg.

Dem Aufschrei von Demokraten und liberalen wie konservativen Bürgerbewegungen sowie Medienberichten weltweit ließ der designierte US-Präsident Donald Trump einige Tweets folgen. Darin rügte er die Abgeordneten, die falschen Prioritäten zu setzen. "Mit all der Arbeit, die dem Kongress bevorsteht, müssen sie wirklich die Schwächung des unabhängigen Ethik-Wachhunds, so unfair er auch sein mag, zu ihrem ersten Akt und Priorität machen. Konzentriert euch auf die Steuerreform, Gesundheitspolitik und so viele wichtigere Dinge!", schrieb Trump. Er signierte die Tweets mit dem Hashtag #DTS für "Drain The Swamp". Trump war mit dem Versprechen angetreten, den Politsumpf trocken zu legen.

With all that Congress has to work on, do they really have to make the weakening of the Independent Ethics Watchdog, as unfair as it

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

........may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017



Der erste Streit zwischen dem neuen Präsidenten (Angelobung am 20. Jänner) und mit den eigenen Parteifreunden im Kongress schien ausgebrochen - am ersten Tag der Legislaturperiode. Die Parteiführer waren alarmiert. Wie die New York Times beschreibt, wurden die republikanischen Abgeordneten in einem hastig anberaumten Termin im Erdgeschoß des Kongresses zusammengerufen. Kevin McCarthy, der sich als Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus gegen die Maßnahme ausgesprochen hatte, konfrontierte die Parlamentarier offenbar mit einer pointierten Frage: Waren sie damit in den Wahlkampf gezogen, den "Affordable Care Act", also die Reform für leistbare Gesundheitsvorsorge (auch Obamacare genannt), aufzuheben oder an einer Ethik-Behörde zu flicken? Außerdem informierte McCarthy seine Parteikollegen darüber, dass seinen Schätzungen zufolge die Abstimmung im Haus ohnehin gegen die Reform ausgehen würde.

Republikaner nehmen Reform von Tagesordnung

Minuten später war die angekündigte Reform wieder Geschichte, noch bevor es überhaupt zu einer Abstimmung kam - so beschreibt es zumindest die New York Times. Ein erster Hahnenkampf zwischen den verschiedenen Parteiflügeln der Republikaner im Kongress und dem designierten Präsidenten Trump scheint damit fürs erste beigelegt. Die Affäre wirft dennoch ein erstes Schlaglicht auf die vielen verschiedenen Interessen, die der Präsident in seiner Arbeit berücksichtigen wird müssen. Ob die Reform aufgeschoben oder aufgehoben ist, ist noch unklar - immerhin hatte Trump keine inhaltliche Kritik an der Reform geübt, sondern vielmehr den Zeitpunkt als unglücklich bezeichnet. Vom Abgeordneten Robert W. Goodlatte, der die Maßnahme angeregt hatte, wurde bislang kein Statement publik. Er hatte die Reform bis zuletzt verteidigt.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche jedenfalls nach langer Zeit seine erste Pressekonferenz geben. Der Republikaner bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass diese für Mittwoch (11. Jänner) geplant sei. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Barack Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden. Die letzte richtige Pressekonferenz Trumps hatte im Juli stattgefunden. Seit seinem Wahlsieg am 8. November hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet. Seine Verlautbarungen beschränken sich ansonsten auf den Kurznachrichtendienst Twitter.