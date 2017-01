Washington – Das Parlament der USA hat seinen Betrieb wieder aufgenommen – und die Konservativen machen mit der geplanten Abschaffung von Barack Obamas Gesundheitsreform gleich ernst. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte am Dienstag (Ortszeit), die zuständigen Ausschüsse hätten bis zum 27. Jänner Zeit, entsprechende Gesetze zu verabschieden.

Dann würde eine einfache Mehrheit im Senat reichen, um die als „Obamacare“ bekannte Reform des scheidenden demokratischen Präsidenten auszuhöhlen, wie die Zeitung New York Times berichtete.

Der ursprünglich von Republikanern „Obamacare“ genannte Akt heißt eigentlich „Affordable Care Act“. Ziel war es, mehr Amerikanern eine leisbare Krankenversicherung zu ermöglichen. Millionen haben sich seitdem neu versichert. Zudem verbietet er es Versicherungen, Menschen wegen bereits existierenden Erkrankungen von einer Versicherung auszuschließen. Trump hatte zwar für die Abschaffung geworben, jedoch seitdem auch anklingen lassen möglicherweise doch Teile erhalten zu wollen.

Ryan erneut Spreches des Repräsentantenhauses

Der Streit um die Abschaffung der unabhängigen Ethik-Behörde im Kongress wurde indes vertagt. Die Reform wurde aufgeschoben.

Zudem wurden die neu gewählten Senatoren und Kongressabgeordneten vereidigt. Der Republikaner Paul Ryan wurde als Vorsitzender des Abgeordnetenhauses wiedergewählt. Der 46-Jährige hatte den Posten bereits vor mehr als einem Jahr übernommen und sich rasch als politisches Schwergewicht etabliert.

Trump kündigte unterdessen an, am kommenden Mittwoch (11. Jänner) seine erste Pressekonferenz seit Juli zu geben. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden. Trumps Äußerungen beschränken sich seit seinem Wahlsieg im November größtenteils auf den Kurznachrichtendienst Twitter.

Trump rügt Obama wegen Guantanamo

Über Twitter konterte Trump am Dienstag auch Obamas Pläne, weitere Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo zu entlassen. „Das sind extrem gefährliche Menschen und es sollte ihnen nicht erlaubt werden, in den Kampf zurückzukehren.“ Der Republikaner hatte im Wahlkampf angekündigt, Guantanamo geöffnet zu lassen und es sogar mit weiteren Häftlingen zu füllen.

Das Gefangenenlager war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Justizverfahren festzuhalten. Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Häftlinge entlassen. Obama stellte schon im November in Aussicht, dass in seinen letzten Wochen im Amt weitere folgen könnten. Sein Sprecher bekräftigte dies am Dienstag. Aktuell sind noch 59 Gefangene in dem Lager.

Amnesty International rief für den 11. Jänner zu einer Demonstration auf, um Obama an sein nicht eingelöstes Versprechen zu erinnern, das Lager zu schließen. Die Menschenrechtler drohten Trump mit hartem Widerstand, sollte er seine Ankündigung wahr machen, weitere Menschen nach Guantanamo zu schicken. (APA/dpa)