Washington – Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten eine „Einflusskampagne“ angeordnet, um dem republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Sieg bei der Präsidentenwahl zu verhelfen. Dies geht aus dem gestern veröffentlichten offiziellen Geheimdienstbericht zu den russischen Cyberangriffen hervor. „Unserer Einschätzung zufolge strebten Putin und die russische Regierung danach, Trumps Chancen zu erhöhen, indem sie Hillary Clinton diskreditieren“, heißt es in dem Bericht. Mit „großer Sicherheit“ habe der russische Militärgeheimdienst die durch Cyberangriffe von der Demokratischen Partei und hochrangigen Demokraten erhaltenen Informationen an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergeleitet.

Der designierte US-Präsident Donald Trump geht aber weiter nicht davon aus, dass die Hackerangriffe während des Wahlkampfes Auswirkungen auf das Ergebnis der US-Wahl hatten. Das erklärte der Republikaner gestern, nachdem er mit dem nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper, CIA-Direktor John Brennan und FBI-Chef James Comey gesprochen hatte.

Die Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama beschuldigt Moskau, sich mit den Hackerattacken in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Trump hat dies bereits wiederholt angezweifelt. Der Kreml bestreitet die Vorwürfe.

Medienberichten zufolge will Donald Trump Dan Coats zum neuen nationalen Geheimdienstdirektor machen. Coats war von 2001 bis 2005 US-Botschafter in Deutschland Senat. Clapper scheidet am 20. Jänner mit dem Antritt der neuen Regierung aus dem Dienst. (dpa, TT)