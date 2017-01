Washington — Russische Spione sollen einem Medienbericht zufolge über kompromittierendes Material gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump verfügen. Die entsprechenden Dokumente seien in der vergangenen Woche Trump präsentiert worden, berichtet der Sender "CNN" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Vorwürfe seien Teil eines Geheimdienstberichts.

Das FBI untersuche derzeit die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit des Materials, das vor allem auf Informationen aus russischen Quellen basiere. Die US-Bundespolizei lehnte einen Kommentar dazu ab. Er könne nicht zu laufenden Ermittlungen sprechen, sagte FBI-Direktor James Comey am Dienstag vor einem Senatsausschuss.

In den von den USA als nicht stichhaltig eingestuften Memos, über die es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben soll, geht es nach Informationen der New York Times um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Medien spekulieren, es könnte sich um Sex-Videos handeln. Ferner sollen Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein. Das Dokument datiert den Berichten zufolge vom 20. Juni 2016. Es heiße darin auch: Der russische Geheimdienst FSB sei zu der Auffassung gelangt, Trump sei ausreichend kompromittiert worden, um eine Erpressung zu ermöglichen.

Kreml: Besitzen kein belastendes Material

Der Kreml dementierte den Besitz brisanter Informationen über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. „Der Kreml hat keine kompromittierenden Dokumente zu Trump", sagte am Mittwoch Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Entsprechende Meldungen seien Falschinformationen.



Peskow sprach von einem Versuch, den Beziehungen zwischen Russland und den USA zu schaden. Zuvor hatte der US-Nachrichtensender CNN berichtet, die US-Geheimdienstchefs hätten Trump darüber informiert, dass Russland belastende Informationen über ihn habe. Laut einer zweiseitigen Zusammenfassung, die Trump präsentiert worden sei, wisse Moskau Dinge über Trumps Privatleben und seine Finanzen, berichtete auch die New York Times.

Medienportal berichtet von Sexvideos mit Prostituierten

Während CNN zu den Details dieser angeblichen Informationen, die seit Monaten in Washington zirkulieren sollen, keine Angaben machte, veröffentlichte das Medienportal Buzzfeed 35 Seiten, auf denen unter anderem von Sexvideos mit Prostituierten in einem Moskauer Luxushotel 2013 die Rede war.

Der gewählte Präsident wollte am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg von Anfang November geben. Trump selbst, der in neun Tagen in sein Amt eingeführt werden soll, dementierte die Angaben. Es handle sich um eine „totale politische Hexenjagd", schrieb der rechtspopulistische Immobilienmilliardär am Dienstagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump übernahm schließlich das russische Dementi und führte es als Beleg an, dass an der Geschichte nichts wahr sei. "Sehr unfair!", schrieb er über Twitter.

