Chicago - Unterschiedlicher könnten Donald Trump und Barack Obama kaum sein - das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Während der designierte Präsident Trump auf der Website austeilt und stichelt, richtet Barack Obama aufmunternde Worte an die Amerikaner und seine Unterstützer im speziellen. Während Trump sich wegen seiner Äußerungen in konstantem Streitmodus befindet, erntet Obama meist Applaus und Anerkennung. Etwa zwei Drittel der Amerikaner - dazu zählen also Trump-Wähler ebenso wie Unterstützer der unterlegenen Hillary Clinton - sind einer Umfrage zufolge der Meinung, der designierte Präsident müsse sein Verhalten auf Twitter ändern.

Am heutigen Mittwoch drehte sich jedoch nach der großen Rede von Barack Obama in Chicago noch einmal alles um den scheidenden Präsidenten. Angefangen von langjährigen politischen Unterstützern über Berühmtheiten bis hin zu seiner Familie: Der 55-Jährige wurde auf Twitter mit sentimentalen Grüßen und Abschiedsworten überhäuft.

"Of all that I've done in my life I am most proud to be your dad." Wow, to hear your dad say that! #FarewellObama

— Maria Shriver (@mariashriver) January 11, 2017

Journalistin Maria Shriver twitterte in Anlehnung an Obamas Losung "Yes, we can" die Worte "Yes, we did. Yes, we can." Sie sei froh, diesen Mann gewählt zu haben." Talkshow-Legende Larry King bezeichnete Obamas Rede als inspirierend. "Sie haben Ihrer Nation gut gedient, Mr President. Danke @Potus", twitterte der 83-Jährige.

.@BarackObama's farewell address was inspirational. You served your nation well, Mr. President. Thank you @POTUS. #ObamaFarewell

— Larry King (@kingsthings) January 11, 2017

Notice President Obama is CREDITING the American people for the progress and change in the last 8 years. NOT HIMSELF!! #FarewellObama

— ATLGreekPicnic (@Atlgreekpicnic) January 11, 2017

Andere wiederum (siehe oben) zitierten Teile aus seiner Rede und wiesen auf Aspekte hin, die ihnen zu Herzen gingen.

I watched Obama farewell speech and I cried. You will always be my president. #ObamaFarewell #FarewellObama #BarackObama

— Fabiola (@FabiolaLenz) January 11, 2017

Manche konnten sich Seitenhiebe auf den künftigen Präsidenten Donald Trump nicht verkneifen:

Every penny @realDonaldTrump has had or will ever have, can't buy him the class, dignity, and humanity of @BarackObama. #FarewellObama

— John Pavlovitz (@johnpavlovitz) January 11, 2017

Nobody is hating. No chants of locking people up. No people getting beaten. Typical Obama rally. Class.#FarewellObama #FarewellSpeech

— Pitt Griffin (@pittgriffin) January 11, 2017

Von seiner Ehefrau Michelle, die nach den Dankesworten ihres Mannes mit Standing Ovations bedacht wurde, bekam Obama nochmals eine Liebesbekundung - mitsamt eines alten Familienfotos.

So proud of @POTUS and all that we've accomplished together. An incredible journey filled with remarkable people. I love you Barack. -mo pic.twitter.com/TFUN3GDLyz

— The First Lady (@FLOTUS) January 11, 2017

Anderen, wie Schauspielerin Pamela Anderson, fehlten offensichtlich die Worte - sie beschränkte sich auf den Retweet des Tweets, den Obama kurz zuvor veröffentlicht hatte: "Danke für alles. Meine letzte Aufforderung ist die gleiche, wie meine erste: Ich bitte Sie daran zu glauben - nicht an meine Fähigkeit einen Wandel herbeizuführen, sondern an Ihre."

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) January 11, 2017