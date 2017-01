Washington - Im Streit über die Taiwan-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump haben am Montag zwei einflussreiche chinesische Zeitungen nachgelegt. China werde „Ernst machen“ und Taiwan möglicherweise geopfert werden, sollte Trump seine Provokationen fortsetzen und von der Ein-China-Politik abrücken, hieß es in der englischsprachigen Zeitung China Daily und in der staatlichen Global Times.

Trump, der am 20. Jänner die Nachfolge von Barack Obama antritt, hat mehrfach die Ein-China-Politik infrage gestellt. Erst am Freitag sagte er dem Wall Street Journal, darüber müsse verhandelt werden. Das Außenministerium in Peking erklärte, der Grundsatz sei die Basis der Beziehungen zwischen den USA und China und nicht verhandelbar. Bisher erkennen die USA die Position der Volksrepublik an, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil davon ist.

„Wenn Trump entschlossen ist, mit diesem Schachzug seine Amtszeit zu eröffnen, dann wird eine Phase heftiger und schädlicher Wechselwirkungen unvermeidlich sein“, schrieb China Daily. „Dann wird Peking keine andere Wahl haben, als Ernst zu machen.“ Auch das Boulevardblatt Global Times sprach von „harten Gegenmaßnahmen“ als Reaktion auf Trumps Versuch, den Ein-China-Grundsatz zu beschneiden. „Das chinesische Mutterland wird dazu veranlasst sein, die Wiedervereinigung mit Taiwan zu beschleunigen und gnadenlos diejenigen zu bekämpfen, die Taiwans Unabhängigkeit befürworten“, hieß es in einem Kommentar. Trumps Anerkennung von Taiwan sei nur ein Trick, der den kurzfristigen Interessen seiner Regierung dienen solle. „Als Ergebnis dieser jämmerlichen Strategie wird Taiwan möglicherweise geopfert.“

Trump hat zudem für Verärgerung in China gesorgt, weil er mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen telefonierte, die ihn zu seiner Wahl beglückwünschte. (APA/Reuters)