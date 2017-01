Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, New York – In keinem anderen europäischen Land gehen so wenige junge Menschen ins Ausland wie in Österreich. Dennis Vetter gehört nicht zu ihnen. Schon mit 15 Jahren packte er seine Sachen und machte sich auf in die USA, wo er ein Jahr lang in Kentucky die Schule besuchte. Viele Aufenthalte in anderen Ländern später will er – heute 22 und Student – heimischen Jugendlichen die Scheu vor internationalen Erfahrungen im Bildungsbereich nehmen. „Für meine Zukunft waren sie die wichtigste Investition.“ Als UNO-Jugenddelegierter Österreichs – der erste, der nicht aus Wien stammt oder dort lebt – ist das seine Botschaft an die jungen Leute im eigenen Land. Seine Botschaft als Sprecher der österreichischen Kinder und Jugendlichen an die Welt richtete er bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York an Repräsentanten aus 193 Ländern. Als 18. von 100 Sprechern hielt er dort seine Rede.

Darin setzt er sich für die Chancen und Rechte minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge ein und für nachhaltige Entwicklungsziele. Die „Sustainable Development Goals“ sind ein globaler Kampf gegen die größten Probleme der Menschheit – Armut, Hunger, Krankheit, Konflikte, Klimawandel – weltweit. „Es geht darum, die Welt so zu gestalten, wie wir sie gern hätten.“

„In New York wurde mir bewusst, welche internationale Vorreiterrolle die Jugendinklusion in Österreich eigentlich einnimmt“, sagt der Vorarlberger mit Tiroler Wurzeln – seine Mutter stammt aus Osttirol –, der in Innsbruck Politikwissenschaften studiert. Nachdem er einfach froh war, seinen Vortrag gut hinter sich gebracht zu haben – „diese Last ist glücklicherweise früh und problemlos von meinen Schultern gefallen“ – war er überrascht über die Aufmerksamkeit, die er dafür erhielt. Der Jordanier Ahmed Alhendawi, erster Jugendbeauftragter der Vereinten Nationen, ging in seinem Einführungsstatement darauf ein. „Das war ein besonders stolzer Moment für mich!“

Alhendawi bezeichnete die österreichische Jugendpolitik als Vorbild für andere Länder. Das duale Bildungssystem, der „Jugendcheck“, der den Anliegen junger Menscher mehr Gewicht verleihen soll, und besonders die Möglichkeit, ab 16 Jahren wählen zu dürfen, stießen auf großes Interesse. Dennis: „Das ist nur in einzelnen Ländern möglich, und dort auch nur bei Regionalwahlen.“ Immer wieder wurde er darauf angesprochen.

Seine Sorge, die Jungen dürften bei der UNO zwar reden, aber nicht mitreden, bestätigte sich nicht. „Ich habe befürchtet, dass es nur um eine symbolische Einbeziehung geht. Wichtige Persönlichkeiten stellen sich für ein Foto zu uns, und das war‘s dann.“ In New York wurden die Jugenddelegierten angehört, zu Diskussionen eingeladen und nach ihrer Meinung gefragt.

Ein Erinnerungsfoto gab‘s dann trotzdem – mit UNO-Generalvertreter Ban Ki-moon, der zu dieser Zeit noch im Amt war. „Ah, Österreich, sehr schön“, sagte er auf Deutsch. Das Treffen sei aufregend und interessant gewesen, erinnert sich Dennis. Die Jugenddelegierten wurden auch Zeugen, als António Guterres von der UNO-Generalversammlung zum Nachfolger bestimmt wurde. „Er ist beeindruckend.“

Das dritte Thema, das der Student aus Österreich bei seiner Rede ansprach, war internationale Mobilität. Er selbst war für längere Zeit in Israel, Jordanien, London und Brüssel, wo er ein Praktikum beim EU-Parlament machte. „Das kostet oft viel Geld, das die Familie aufbringen muss.“ Der 22-Jährige fordert deshalb mehr öffentliche Unterstützung. Durch sein Beispiel, seinen Werdegang, will er andere inspirieren, den Schritt hinaus zu wagen. „Um etwas zu erreichen, muss man auch nicht alles Einser haben, davon bin ich überzeugt. Wer nur daheim sitzt und lernt, verpasst etwas. Es geht um die Praxis!“ Ein bisschen Glück sei auch hilfreich, das hatte er bei der Auswahl für das Praktikum in Brüssel. Und natürlich Eltern, die ihre Kinder ermuntern und auch unterstützen können.

Bei seinem Besuch in einer Schule erkundigte sich ein Mädchen, eine Bildungsaufsteigerin, nach den Möglichkeiten. „Ich war der Erste, der ihr ein genaueres Bild davon geben konnte, was dafür zu tun ist.“

Wenn sein Einsatz als Jugenddelegierter hilfreich war, etwas in Bewegung zu setzen, habe er viel erreicht. Er will aber auch Mut machen, sich für diese Aufgabe zu bewerben: „In den vergangenen Jahren war das Interesse nicht sehr groß.“ Dennis selbst plant schon seine nächste Reise, in den arabischen Raum. „Ich kriege schon Fernweh, wenn ich daran denke!“ Und sein berufliches Reiseziel? „Am liebsten im diplomatischen Dienst.“ Im Ausland, versteht sich.