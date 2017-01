Washington - Weiß, reich und vor allem männlich wird das neue Kabinett von Donald Trump sein. Der Unternehmer machte durch abwertende Sprüche gegen Frauen im Wahlkampf von sich reden. Dennoch haben Frauen in Donald Trumps Kabinett bedeutende Posten.

Die zukünftige Verkehrsministerin Elaine Chao (63) war als Arbeitsministerin unter Präsident George W. Bush die erste Frau mit asiatischem Hintergrund, die einen Kabinetts-Job in einer US-Administration bekam. Chao ist verheiratet mit Senator Mitch McConnell, der die republikanische Mehrheitsfraktion in der Parlamentskammer anführt.

Betsy DeVos (58), die neue Bildungsministerin, stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie und engagiert sich seit langem für eine konservative Bildungsreform. Unter anderem will sie erreichen, Eltern etwa durch Steuererleichterungen einen Anreiz zu geben, Kinder von staatlichen Schulen auf privat geleitete Einrichtungen umzumelden. Der gegenwärtige Stand des US-Bildungssystems sei „inakzeptabel“, erklärte DeVos nach der Nominierung durch Trump.

Haley kritisierte Trump im Wahlkampf offen

Nikki Haley (44) wird in Zukunft die USA bei der UNO vertreten. Im Wahlkampf hatte Haley den designierten US-Präsidenten Donald Trump mehrfach offen kritisiert. Dann erklärte sie schließlich, ihn doch wählen zu wollen, obwohl sie „kein Fan“ sei. Haley wird neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sofern der Senat die Personalie bestätigt. Derzeit ist sie in South Carolina Gouverneurin. Die Tochter indischer Einwanderer hat als Gouverneurin mehrere Handelsdelegationen angeführt, um etwa Wirtschaftsbeziehungen South Carolinas mit Unternehmen in Indien, Japan oder Deutschland zu verbessern.

Linda McMahon (68) soll Mittelstandsbeauftragte werden. Die Republikanerin war früher für Wrestling Showkämpfe verantwortlich bevor sie sich für eine politische Laufbahn entschied. Der Posten als Leiterin der Behörde für kleine und mittlere Unternehmen ist einem Kabinettsrang gleichgestellt. In Zukunft wird sie 28 Millionen Unternehmen unterstützen.

Zwar nicht im Kabinett aber nicht weniger wichtig ist Donald Trumps Tochter, Ivanka. Da Trumps Ehefrau Melanie vorerst nicht in das Weiße Haus einziehen möchte, könnte seiner 35- jährigen Tochter die Rolle der „First Lady“ zufallen. Die derzeitige Vizepräsidentin für Immobilien in der Trump Organization mischte bereits im Wahlkampf von Donald Trump kräftig mit. (APA)