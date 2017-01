Berlin - Der künftige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat im Bundestag eindringlich vor einem Scheitern der Europäischen Union gewarnt. Die Europafeindlichkeit habe ein gefährliches Ausmaß angenommen, sagte der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht.

„Die französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr sind bittere Schicksalswahlen für Europa“, sagte Gabriel. „Wenn es den Europafeinden nach dem Brexit ein weiteres Mal gelingt, in den Niederlanden oder Frankreich Erfolge zu verzeichnen, dann droht uns wirklich das Auseinanderfallen des größten Zivilisationsprojektes des 20. Jahrhunderts, nämlich der Europäischen Union.“

„Man kann Lage gar nicht dramatisch genug empfinden“

Das europaorientierte und auf internationale Kooperation setzende Deutschland wäre nach Gabriels Worten dann isoliert und einsam. „Nach Großbritannien und den USA würden uns weitere Partner verloren gehen“, sagte Gabriel. „Man kann die Lage gar nicht dramatisch genug empfinden.“

Gabriel rief im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf zu Fairness auf. „Wir sind hier politische Wettbewerber, aber wir sind keine politischen Feinde“, sagte Gabriel. „Aber da kommen welche, die sich uns zum Feind gemacht haben.“

Der scheidende deutsche Wirtschaftsminister will in seinem neuen Amt als Außenminister diplomatischer werden: Der SPD-Vorsitzende lobte im Bundestag die oft mit Humor geführten Debatten zu seinem Ressort und fügte im Hinblick auf seinen neuen Job hinzu: „Im zukünftigen Amt darf ich das ja nicht mehr so, hat mir der Steinmeier gesagt. Da muss ich diplomatischer werden.“

Gabriel will am Freitag die Nachfolge des bisherigen deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) antreten, der am 12. Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden soll. Gabriel möchte auch den SPD-Vorsitz abgeben. Diesen Posten soll der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz übernehmen, der auch SPD-Kanzlerkandidat werden soll. Das Wirtschaftsressort soll künftig die einstige Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) führen. (APA/Reuters/AFP)