Jerusalem – Das israelische Parlament hat eine Abstimmung über die Legalisierung von Tausenden Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland verschoben. Über den umstrittenen Gesetzentwurf werde nun erst Anfang kommender Woche abschließend entschieden, teilte die Knesset am Dienstag mit.

Das Gesetz soll fast 4.000 Siedlerwohnungen nachträglich legalisieren, die ohne Genehmigung der israelischen Behörden auf Privatland von Palästinensern im besetzten Westjordanland errichtet wurden.

Privatland von Palästinensern soll beschlagnahmt werden

Nach Angaben der siedlungskritischen Friedensgruppe Peace Now soll das Gesetz dem israelischen Staat ermöglichen, mehr als 800 Hektar palästinensisches Privatland zu beschlagnahmen. Die Eigentümer sollen dem Gesetzentwurf zufolge finanziell entschädigt werden oder Ersatzgrundstücke erhalten.

Die Knesset hatte dem Gesetzentwurf im Dezember in erster Lesung zugestimmt. Am Montag wurde in zweiter und dritter Lesung über das Gesetz beraten. Die ursprünglich noch für Montag geplante abschließende Abstimmung wurde jedoch auf Verlangen der Opposition verschoben. Die Debatte soll nun bis zum kommenden Montag fortgesetzt werden, die Abstimmung ist damit frühestens in der Nacht zum Dienstag möglich.

Hunderttausende Siedler im besetzten Westjordanland

Derzeit leben rund 600.000 Siedler im seit 1967 besetzten Westjordanland und im von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Ein Teil der Siedlungen wurde mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung errichtet, doch auch die sogenannten wilden Siedlungen werden von der Regierung weitgehend geduldet.

Die UNO betrachtet dagegen sämtliche Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten als illegal. International wird der israelische Siedlungsbau zudem als eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahost-Konflikt angesehen, weil die Wohnungen auf Land errichtet wurden, das die Palästinenser für ihren Staat beanspruchen. Die Häuser auf palästinensischem Privatland wurden nach Angaben von Peace Now teils versehentlich dort errichtet, teils aber auch mit Billigung der Regierung.

Opposition kritisiert de facto Annexion

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) bezeichnete den Gesetzentwurf zur nachträglichen Legalisierung dieser Häuser als „Kriegserklärung“, auch international wurden die Pläne scharf kritisiert. UNO-Menschenrechtskommissar Zeid Ra‘ad Al Hussein erklärte, die Legalisierung jüdischer Siedlungen auf palästinensischem Privatland verstoße gegen das Völkerrecht. Israels Oppositionsführer Isaac Herzog kritisierte, das Gesetz laufe auf eine Annexion des Westjordanlands hinaus.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte Israels Regierung nach seiner Vereidigung jedoch seine uneingeschränkte Unterstützung zugesagt und sich vorbehaltlos hinter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestellt. Politiker aus dem rechten Lager in Israel sehen in Trumps Präsidentschaft daher eine Chance, den Siedlungsbau ungehindert voranzutreiben.

Räumung von Siedlung hinausgezögert

Der direkte Anlass für das Gesetz ist jedoch die seit Jahren hinausgezögerte Räumung der nicht genehmigten Siedlung Amona, die nördlich von Ramallah auf palästinensischem Privatland im Westjordanland errichtet wurde. Israels Oberstes Gericht hatte schon im Dezember 2014 angeordnet, die Siedlung zu räumen und die Häuser abzureißen. Die Räumungsfrist bis Ende Dezember 2016 wurde zuletzt bis zum Mittwoch kommender Woche verlängert.

Doch auch das umstrittene Gesetz wird den Abriss der Häuser in Amona vermutlich nicht ganz verhindern: Nach Angaben von Peace Now gehört Amona gar nicht zu den 54 illegalen Siedlungen, die durch das Gesetz legalisiert werden sollen. (APA/AFP)