Manila – Es war zwei Uhr Früh, als am Haus von Gener Rondina sehr laut geklopft wurde: die Polizei. Rondina, ein Drogenhändler aus der philippinischen Stadt Cebu, selbst abhängig, versuchte noch zu fliehen. Schnell merkte der 38-Jährige jedoch, dass es zu spät war. Nach Berichten von Augenzeugen warf er sich auf den Boden und schrie: „Ich ergebe mich! Ich ergebe mich!“ Dann schickte die Polizei den Rest der Familie aus dem Haus. Kurz darauf waren Schüsse zu hören.

Erst sechs Stunden später durften die Angehörigen zurück. Sie fanden Rondina tot auf dem Boden. Was fehlte: seine Uhr, ein Computer, Geld. „Dann“, so einer der Zeugen, „hat man die Leiche rausgezogen wie ein Schwein.“ So ging das Leben von Gener Rondina zu Ende – einer von vielen tausend Filipinos, die im letzten halben Jahr dem brutalen Anti-Drogen-Krieg von Präsident Rodrigo Duterte zum Opfer fielen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht den Staatschef in einem neuen Bericht für insgesamt mehr als 7000 Tote mehr oder weniger persönlich verantwortlich. Geners Vater, Generoso Rondina, war selbst fast ein Vierteljahrhundert Polizist. Den Leuten von Amnesty sagte er, sein Sohn habe ihm Schande bereitet. „Aber was die gemacht haben, geht zu weit. Warum bringt man jemanden um, der sich schon ergeben hat?“

In dem Bericht listet Amnesty insgesamt 59 Todesfälle genauer auf. Dazu gehören De-facto-Exekutionen wie im Fall Rondina ebenso wie Berichte über Polizisten, die einfach jeden töten, der verdächtig erscheint, Drogen zu nehmen oder damit zu handeln. Dazu gehören aber auch regelrechte Morde, die entweder von Polizisten selbst oder von gedungenen Auftragskillern begangen worden sein sollen.

Niemand bestreitet, dass die Philippinen mit Drogen ein riesiges Problem haben. Gerade in den Slums von Manila oder anderen großen Städten sind die Zustände schlimm. In dem 100-Millionen-Einwohner-Land lebt nach offiziellen Zahlen der Vereinten Nationen mehr als jeder Vierte unter der Armutsgrenze. Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind hoch. Nach amtlichen Schätzungen soll es etwa 1,8 Millionen Drogennutzer geben.

Der Kampf gegen das Rauschgift gehörte deshalb auch zu den wichtigsten Versprechen, mit denen Duterte vergangenes Jahr zum Präsidenten gewählt wurde. Trotz des brutalen Vorgehens hatte er mit seiner Ankündigung, der Drogenkriminalität innerhalb von sechs Monaten ein Ende zu setzen, keinen Erfolg. Es war zu erwarten. Soeben versicherte Duterte, den Kampf „bis zum letzten Tag meiner Amtszeit“ weiterzuverfolgen. Das wäre bis ins Jahr 2022.

Nicht nur die Szene ist deshalb in Sorge. Wegen seines überaus harten Kurses – wozu auch die Behauptung gehört, als Bürgermeister der Großstadt Davao selbst „etwa drei“ mutmaßliche Drogenkriminelle erschossen zu haben – wird Duterte auch international kritisiert. Seine Gegner werfen ihm vor, ein Klima geschaffen zu haben, in dem viele Polizisten glauben, sich alles erlauben zu dürfen.

In dem Amnesty-Bericht ist von einer regelrechten „Mordindustrie“ die Rede. Demnach wird bei der Polizei aus einer schwarzen Kasse für „Begegnungen“ gezahlt – ein Begriff, der benutzt werde, um Tötungen ohne jede juristische Grundlage zu verschleiern. Ein Beamter sagte, ohne seinen Namen zu nennen: „Wir werden pro ,Begegnung‘ bezahlt. Die Summe variiert zwischen 8000 und 15.000 Peso (etwa 150 bis 280 Euro) pro Kopf.“

Polizeichef Ronald dela Rosa wies dies empört als „Diskreditierungsversuch“ zurück. „Die nationale Polizei hat keine Kasse, um Polizisten zu bezahlen, die töten. Warum sollten wir das auch tun?“ Wegen anderer Vorwürfe hatte dela Rosa (Spitzname: „Bato“, der „Fels“) zu Beginn der Woche die Auflösung von berüchtigten Anti-Drogen-Einheiten bekannt gegeben. Zudem versprach er, intern härter gegen korrupte Beamte vorzugehen.

Am Mittwoch kam der Polizeichef dann auch noch mit einem Vorschlag, an dessen Verwirklichung er möglicherweise selbst nicht wirklich glaubt: „Bringt diesen Beamten dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen und Klage einzureichen. Dann ist alles klar.“ Der Präsident selbst schwieg bisher zu alledem. (TT, dpa)