Von Matthias Sauermann

Washington – Bislang stimmten die Republikaner bei Abstimmungen zu Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für Ministerposten geschlossen mit. Nun könnte eine umstrittene Kandidatin doch die Reihen der G.O.P. aufbrechen. Betsy DeVos ist nicht nur unter den Demokraten mit heftiger Kritik konfrontiert. Auch zwei Senatorinnen der republikanischen Partei haben angekündigt, gegen die Kandidatin zu stimmen.

Für Trump ist das ein herber Rückschlag. Der frisch angelobte Präsident konnte bislang auf alle Stimmen seiner Partei zählen. Da die Republikaner die Mehrheit im Senat halten, konnten die Demokraten so die Nominierungen hinauszögern, aber nicht aufhalten. Wenn allerdings nur wenige Abgeordnete aus den Reihen tanzen, könnte sich das ändern.

Großspenderin mit Vorliebe für private Schulen

Eine solche Situation könnte sich nun bei Betsy DeVos ergeben. Die designierte Bildungsministerin stand bereits länger in der Kritik. Einerseits ist die Milliardärin als Großspenderin der republikanischen Partei bekannt. Ihr wurde vorgeworfen, sich den Sitz im Kabinett so gesichert zu haben. Andererseits gilt DeVos als Verfechterin von privaten Schulen. Kritiker befürchten, dass das öffentliche Schulsystem – also für Schüler aus weniger wohlhabendem Haus – unter ihrer Regie leiden könnte.

Die Kritik erreichte nun auch die Reihen der eigenen Partei. Nach den Anhörungen, in denen DeVos stellenweise klare Antworten schuldig blieb, äußerten Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine Bedenken. „Ich habe ernste Sorgen, dass sie nicht weiß, was in öffentlichen Schulen erfolgreich ist – und auch dass sie nicht weiß, was falsch läuft und wie man das repariert“, sagte Murkowski laut der New York Times. Auch Collins beklagte den starken Fokus von DeVos auf „Alternativen zu öffentlichen Schulen“ und ihre „Unkenntnis“ etwa von Gesetzen, die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder Behinderungen schützen. Beide wollen gegen DeVos stimmen.

Nominierung hängt an einer Stimme

Wenn die beiden Republikaner ihre Ankündigung umsetzen und die Demokraten wie erwartet geschlossen gegen DeVos stimmen, herrscht im Senat Gleichstand. In einem solchen Fall würde der Vizepräsident das Zünglein an der Waage sein und darüber entscheiden, ob DeVos Ministerin wird oder nicht. Da Mike Pence ein enger Vertrauter von Donald Trump ist, würde das wohl eine Bestätigung der Kandidatin bedeuten.

Damit ist allerdings auch klar, dass die Nominierung an nur einer Stimme hängt. Entscheidet sich noch ein Republikaner, gegen die Kandidatin zu stimmen, dann fällt die Nominierung ins Wasser. Die Demokraten und andere Gegner leisten nun gezielt Überzeugungsarbeit bei bestimmten Senatoren, die als kritisch eingeschätzt werden. Ein Grund für Donald Trump, ernsthaft besorgt zu sein. Zumindest nach außen hin gibt sich das Weiße Haus jedoch gelassen. Sprecher Sean Spicer ließ ausrichten, er habe „null Bedenken“, dass Betsy DeVos nicht vom Senat bestätigt werde.