Washington – Die USA haben nach fast zweiwöchiger Vakanz wieder einen Außenminister: Rex Tillerson. Der US-Senat gab dem 64 Jahre alten Texaner am Mittwoch (Ortszeit) Grünes Licht. Er erhielt in der Abstimmung 56 der 100 Stimmen, 43 Senatoren stimmten gegen ihn. Tillerson wurde noch am Abend im Weißen Haus vereidigt.

Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) soll er bereits den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel empfangen. Tillerson war von Präsident Donald Trump vorgeschlagen worden. Politisch ist er umstritten. Er war über 40 Jahre lang Manager des Ölkonzerns ExxonMobil, zuletzt als Vorstandschef. Kritiker sehen darin eine mögliche Befangenheit. Seine Ölgeschäfte haben Tillerson auch große Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin gebracht.

Treffen mit Lawrow in Deutschland

Russland geht einem Agenturbericht zufolge indes davon aus, dass Außenminister Sergej Lawrow im Februar in Deutschland erstmals seinen neuen US-Kollegen trifft. Die amtliche russische Nachrichtenagentur Ria meldete am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle im Außenministerium, das Treffen könne in Bonn oder München stattfinden.

In Bonn findet am 16. und 17. Februar ein Treffen der G20-Außenminister statt. Unmittelbar danach ist in München die Sicherheitskonferenz angesetzt.

Experte warnt vor zu großen Erwartungen

Während die engen Beziehungen Tillersons zu Russland und zu Wladimir Putin während seiner Zeit beim Ölkonzern ExxonMobil kritisch beäugt wird, kommen auch aus Moskau kritische Worte. Angesichts der zerrütteten Beziehungen zwischen Moskau und Washington warnte ein russischer Experte vor zu großen Erwartungen an Rex Tillerson. „Mit Wundern zu rechnen wäre sinnlos“, sagte der Politologe Fjodor Lukjanow heute, Donnerstag, in Moskau.

Tillerson habe zwar aus seiner Tätigkeit als Chef des Ölriesen ExxonMobil gute Beziehungen zu Russland, sagte er der Agentur Interfax. Doch als Chefdiplomat habe der 64-Jährige eine ganz andere Rolle und verfolge andere Interessen, meinte Lukjanow.

Der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte hingegen, mit Tillerson als Trumps Außenminister gebe es eine Basis für vorsichtigen Optimismus. „Das Wichtigste ist, dass es damit einen konkreten Partner für den russischen Außenminister gibt, mit dem er ein konkretes Gespräch über die Zukunft der bilateralen Beziehungen aufnehmen kann“, kommentierte das Mitglied des russischen Oberhauses. Auch Kossatschow betonte, Tillerson sei bei weitem kein prorussischer Politiker. Er stehe jedoch für eine pragmatische Politik.

Verhältnis zwischen Russland und USA zerrüttet

Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die russische Führung gibt dafür Ex-Präsident Barack Obama die Schuld und hofft auf eine Annäherung mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Barack Obama hatte während seiner Amtszeit anfangs auch einen Neustart in den Beziehungen mit Russland ausgerufen. Nach anfänglichen Erfolgen mit einem Abrüstungsvertrag stürzte jedoch der Konflikt in der Ukraine und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland das bilaterale Verhältnis erneut in eine Krise. Gleichzeitig standen die USA und Russland beim Krieg in Syrien auf unterschiedlichen Seiten.

Noch einige Ministerposten nicht besetzt

Mit Rex Tillerson hat der Senat den fünften Minister aus dem Kabinett Trumps bestätigt. Bereits bestätigt wurden bislang der Heimatschutzminster John F. Kelly, die Verkehrsministerin Elaine Chao, der Verteidigungsminister James Mattis und Vizepräsident Mike Pence. Elf Kabinettsposten sind noch offen. Die Abstimmungen werden in den kommenden Tagen erwartet. (mats/APA/dpa/Reuters)