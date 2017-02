Paris - In Frankreich wächst der Druck auf Francois Fillon, sich in der Affäre um Scheinzahlungen an seine Frau Penelope aus dem Rennen um das Präsidentenamt zurückzuziehen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage forderten zwei Drittel den Ex-Premier zur Aufgabe auf. Zudem wurde ein älteres Interview mit Penelope Fillon bekannt, in dem sie beteuerte, nie Fillons Assistentin gewesen zu sein.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat ihre Korruptions-Ermittlungen gegen Fillon indes ausgeweitet. Untersucht würden nun auch Zahlungen an zwei Kinder Fillons.

Rückhalt in eigener Partei schwindet

In den Reihen seiner eigenen Partei schwindet der Rückhalt. „Wir sind ein bisschen wie das Orchester auf der Titanic“, sagte der Abgeordnete Georges Fenech. „Wir sind gerade dabei, unterzugehen.“ Fillon zeigte sich noch am Mittwoch von den Vorwürfen unbeeindruckt und kündigte an, an seiner Kandidatur festhalten zu wollen. Er sprach von einem „Staatsstreich“ der regierenden Linken gegen ihn.

Ihm wird zur Last gelegt, seine Frau Penelope in den Jahren 1998 bis 2002 zum Schein als Assistentin angestellt und mit Hunderttausenden Euro aus der Staatskasse entlohnt zu haben. Medienberichten zufolge flossen auch Gelder an zwei seiner Kinder. Insgesamt sollen so mehr als eine Million Euro abgezweigt worden seien, wie das Satireblatt „Le Canard Enchaine“ recherchierte.

Fillon hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen und betont, dass seine Frau wirklich für ihn gearbeitet habe. Allerdings wurde am Donnerstag ein altes Video mit seiner Frau bekannt, in dem diese jegliche Tätigkeit für den Spitzenpolitiker bestritt. „Ich bin niemals seine Assistentin gewesen, oder was auch immer in der Art“, sagte Penelope Fillon der britischen Zeitung „Sunday Times“ im Jahr 2007. Auszüge aus dem Videointerview sollten am Donnerstagabend im Sender France 2 ausgestrahlt werden. Beobachter gehen davon aus, dass Fillon spätestens jetzt nichts anderes übrig bleiben wird, als das Handtuch zu werfen.

Juppe als Ersatzkandidat?

Vor „Penelopegate“ galt Fillon als klarer Favorit für den Einzug in den Elysee-Palast. In der Erhebung des Instituts Harris Interactive sprachen sich jetzt 69 Prozent der Befragten für einen Rückzug Fillons aus. Als geeigneten Ersatzkandidaten sieht die Mehrheit Ex-Ministerpräsident Alain Juppe. Er war in der Stichwahl der Konservativen gegen Fillon angetreten, hatte aber verloren. Juppe hat bisher abgelehnt, als Ersatzkandidat zur Verfügung zu stehen.

Auch wenn die Konservativen Fillon nicht geschlossen zur Aufgabe aufgefordert haben, mehren sich hinter verschlossenen Türen die Stimmen derer, die ihn nicht mehr unterstützen wollen. „Ich denke, unser Kandidat muss aufhören“, sagte etwa der konservative Senator Alain Houpert. „Viele denken bereits über einen Plan B nach“, sagte ein Abgeordneter, der namentlich nicht genannt werden wollte. „Aber niemand spricht darüber.“

Ob Fillon über die erste Runde der Präsidentenwahl am 23. April hinauskommen kann, ist mittlerweile fraglich. Die besten Aussichten auf einen Sieg in der Stichwahl am 7. Mai hat einer aktuellen Umfrage zufolge der parteiunabhängige Kandidat der politischen Mitte, Emmanuel Macron. Dieser dürfte auch Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National schlagen, die schon länger als Favoritin für die erste Runde gilt und an Zustimmung zuletzt noch gewann.

Am Donnerstag versuchte Le Pen mit einer Ankündigung zu punkten, eine Steuer auf alle Arbeitsverträge für Ausländer in Frankreich einzuführen. Auf diese Weise sollten Franzosen auf dem Arbeitsmarkt Vorteile erhalten, erklärte sie in einem Interview der Zeitung „Le Monde“. (APA/Reuters/dpa)