Rom/Brüssel - Laut EU-Ratspräsident Donald Tusk ist die EU in der Lage, die Flüchtlingsroute von Libyen nach Italien zu schließen. „Die EU hat bewiesen, illegale Migrationsrouten wie im östlichen Mittelmeer schließen zu können. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Route von Libyen nach Italien zu schließen“, so Tusk laut der Nachrichtenagentur ANSA. Darüber habe er mit Italiens Premier Paolo Gentiloni gesprochen.

„Wir können dieses Ziel erreichen, doch wir brauchen die volle Entschlossenheit dazu. Wir müssen das vor allem für die Flüchtlinge tun, die ihr Leben riskieren. Wir müssen es aber auch für die Italiener und die Europäer tun“, so Tusk nach einem Treffen mit dem libyschen Ministerpräsident Fayez al-Sarraj in Brüssel.

„Schlepper gefährden staatliche Autorität in Libyen“

Die EU und Libyen hätten ein „gemeinsames Interesse“, die Flüchtlingsströme zu bremsen und die Schlepperei über das Mittelmeer zu bekämpfen. „Schlepper gefährden die staatliche Autorität in Libyen“, erklärte Tusk. Die EU unterstütze die libyschen Bemühungen für ein politisches Abkommen zur Stabilisierung der Lage im Krisenland.

Die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der nordafrikanischen Küste nach Italien kamen, hatte 2016 einen neuen Höchststand erreicht. 181.000 Flüchtlinge wurden im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. 2015 waren es noch 170.000.

Allein am Mittwoch seien rund 1.300 Menschen auf 13 Schiffen vor der Küste Libyens in Seenot geraten, sagte ein Sprecher der italienischen Küstenwache am Donnerstag.

Keine Debatte über Flüchtlingszentren bei EU-Gipfel

Beim informellen EU-Gipfel am Freitag in Malta soll es nach Angaben von Diplomaten keine Diskussion über die Errichtung von Aufnahmezentren oder „Hotspots“ für Flüchtlinge in Libyen geben. Diese Idee sei „definitiv nicht reif für den Gipfel“, hieß es aus dem Umfeld Tusks. Es sei nicht ausgeschlossen, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werde.

Hauptziel des Gipfels ist die Unterstützung der EU für Libyen, vor allem beim Aufbau einer Grenz- und Küstenwache, um Flüchtlinge von der Reise nach Europa abzuhalten. Die Einrichtung sicherer Korridore für Flüchtlinge aus Libyen sei kein Thema des Gipfels, sondern müsse im Zuge der Reform des EU-Asylsystems diskutiert werden, hieß es.

Auch die - weitgehend gescheiterte - Verteilung von Flüchtlingen in der EU soll in Valletta kein Thema sein. Aus dem Umfeld von Tusk hieß es weiter, die meisten Migranten aus Libyen seien Wirtschaftsflüchtlinge. Größtes Herkunftsland sei Nigeria, aus dem mehr als ein Fünftel aller irregulären Migranten über diese Route kommt.

Papst ruft zu Gebeten für Flüchtlinge und Arme auf

Papst Franziskus hat indes die Gläubigen aufgerufen, in diesem Monat Februar für Flüchtlinge, Arme und Ausgegrenzte zu beten, damit sie Aufnahme und Unterstützung finden mögen. Im Video zur päpstlichen Gebetsintention für Februar, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, warnte Franziskus vor der Ausgrenzung immer größerer Teile der Bevölkerung.

„Wir leben in Städten, die Türme bauen, Einkaufszentren, die über Immobiliengeschäfte verfügen (...), die aber einen Teil von sich am Rand, an der Peripherie sitzen lassen“, so der Papst. Infolgedessen seien „große Mengen der Bevölkerung ausgeschlossen und marginalisiert: ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Ausgang“, betonte der Pontifex.

Der Papst hatte zuletzt immer wieder die internationale Öffentlichkeit zu Initiativen für Flüchtlinge aufgerufen. Seine erste Reise als Papst hatte Franziskus im Juli 2013 auf die Mittelmeerinsel Lampedusa, wo in den vergangen Jahren zehntausende Flüchtlinge angekommen sind. (TT.com, APA)