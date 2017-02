Luanda - Angolas Präsident José Eduardo dos Santos will sich nach 38 Jahren an der Macht bei den bevorstehenden Wahlen nicht um eine weitere Amtszeit bewerben. Für die Regierungspartei MPLA werde in diesem Jahr Verteidigungsminister João Lourenço kandidieren, wie die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa am Freitag unter Berufung auf die Regierung berichtete.

Der 74-jährige dos Santos hatte bereits im letzten Jahr angedeutet, dass er sich zurückziehen will. Das ölreiche Angola im Südwesten Afrikas gehört einem umfassenden UN-Index zufolge zu den ärmsten Ländern der Welt. Kritiker werfen dos Santos' Familie vor, sich schamlos am Ölreichtum des Landes bereichert zu haben. (dpa)