Von Christian Jentsch aus Tiflis

Tiflis – Der Traum von einem raschen EU-Beitritt ist ausgeträumt. Im Warteraum vor den Toren Europas macht Russland seine Ansprüche in Georgien geltend. Ein Drahtseilakt für die georgische Regierung, die mit einer zweigleisigen Politik versucht, dem ukrainischen Schicksal zu entgehen. Und auch ein Drahtseilakt für Außenminister Sebastian Kurz, der in seiner Funktion als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gestern auf Besuch in Georgien war.

In einem Land, das zwar wirtschaftlich auf der Überholspur ist und enormes Potenzial hat, sich von der Umklammerung Russlands aber nicht lösen kann. Und vor allem: das über die von Moskau unterstützten abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien keine Kontrolle hat. Die territoriale Integrität Georgiens liegt in Trümmern.

Mit der Politik des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili, der den offenen Konflikt mit Russland suchte – was im August 2008 in einem Krieg mit Russland um Südossetien mit über 800 Toten gipfelte –, hat die neue georgische Regierung gebrochen. Saakaschwili hat sich in die Ukraine abgesetzt. Doch auch unter der Regierung von Ministerpräsident Georgi Kwirikaschwili , dessen Regierungspartei Georgischer Traum bei den Parlamentswahlen im Oktober des Vorjahrs erneut die klare Mehrheit erreichte, sind die so genannten „eingefrorenen Konflikte“ in Abchasien und Südossetien noch weit von einer Lösung entfernt. Auch wenn die Spannungen mit Russland deutlich entschärft wurden, gibt es nach wie vor keine diplomatischen Beziehungen zu Moskau.

Kurz, der noch gestern nach Moldau und in das von Moldau abtrünnige Konfliktgebiet Transnistrien weiterreiste, will als OSZE-Vorsitzender die Spannungen hier wie dort weiter abfedern. „Die OSZE trägt sowohl in Georgien als auch in Moldau entscheidend dazu bei, dass die Konflikte in Südossetien, Abchasien und Transnistrien nicht weiter eskalieren und der Dialog aufrechterhalten wird“, erklärte Kurz.

Ziel sei es, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern, Stabilität und Sicherheit zu schaffen und die OSZE-Präsenz vor Ort zu stärken. Und Österreichs Außenminister weiß – gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine – um die Brisanz der Konflikte im Spannungsfeld zwischen Ost und West. Hinsichtlich der Beziehungen Georgiens zu Russland und zu Europa gebe es „kein Entweder-oder, sondern nur ein Sowohl-als-auch“. Engere Bande mit der EU müssten kein Hindernis für die auch historisch begründete Verbundenheit Georgiens mit Russland darstellen. Georgien befinde sich gerade in der wirtschaftlichen Entwicklung auf einem guten Weg und müsse auf die Unterstützung der EU zählen, so Kurz. Man dürfe aber nicht den Fehler begehen, das Land in eine bestimmte Ecke zu drängen. Was die europäische Zukunft betrifft, ist Georgien in vielen Bereichen ein Musterschüler. Am Donnerstag gab das EU-Europaparlament mit großer Mehrheit grünes Licht für die Visaliberalisierung.

Beim Treffen mit Außenminister Mikhail Janelidze betonte Kurz gestern die guten bilateralen Beziehungen Österreichs zu Georgien. Und das große Potenzial, das es noch auszuschöpfen gelte. Und er betonte, dass Europa und Russland hinsichtlich der Zukunft Georgiens nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. Janelidze versicherte, er glaube weiterhin an eine Verhandlungslösung mit Russland. Georgien suche nach einer friedlichen Konfliktlösung, auch mit Hilfe der OSZE. Das geplante Referendum in Südossetien hinsichtlich eines Anschlusses an Russland bezeichnete Janelidze freilich als Provokation.

Südossetien, in dem zahlreiche russische Soldaten stationiert sind, schottet sich unterdessen weiter von Georgien ab. An der rund 350 Kilometer langen Trennlinie – sie ist stellenweise mit Stacheldraht versehen und trennt Felder, Gärten und selbst Häuser – ist eine 300-köpfige Beobachtermission der EU, darunter acht Österreicher, im Einsatz.