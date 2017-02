Minsk, Moskau (dpa) - Angesichts wachsender Spannungen mit Russland hat der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Eigenständigkeit seines Landes betont. "Es ist unser Schicksal, dass wir unserer Politik viele Richtungen geben", sagte der autoritäre Staatschef nach Agenturberichten bei einer Pressekonferenz in Minsk. "Wir sollten mit allen Nachbarn befreundet sein. Weder Russland noch die Ukraine, Polen, Litauen oder Lettland sind fremd für uns." Zugleich betonte er den Willen zur Zusammenarbeit mit Moskau.



Weißrussland ist bislang der engste Verbündete Russlands unter den Ex-Sowjetrepubliken, im Jahr 2000 trat ein Staatenbund in Kraft. Zuletzt hat sich aber der Streit über Energielieferungen verschärft. Nach Moskauer Rechnung schuldet Minsk mehr als eine halbe Milliarde Euro für Gas, Öllieferungen sind deshalb gekürzt worden. Weißrussland hat die Transitpreise für russisches Öl und Gas erhöht.

Lukaschenko kritisierte auch einen Beschluss Russlands, einen 30 Kilometer breiten Streifen an der bisher offenen Grenze nach Weißrussland wieder zu kontrollieren. Solange der Grenzverlauf nicht genau markiert sei, sei dies konfliktträchtig. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies in Moskau Vorwürfe zurück. Russland wolle sich nur vor illegaler Einreise schützen, weil Weißrussland Touristen visafreien Reiseverkehr erlaube. Man halte an der Union mit Minsk fest.

Lukaschenko: "Wir sind nicht die Ukraine"



"Wir sind nicht die Ukraine. Wir sind nicht antirussisch. Wir wollen nicht in die Nato", bekräftigte der weißrussische Staatschef. Er hat sich aber auch mehrfach kritisch über das russische Vorgehen in der Ukraine geäußert. Deshalb sucht er auch eine Annäherung an die EU, die Anfang 2016 Sanktionen gegen Lukaschenko aufgehoben hat.

Der Präsident regiert seit 1994 mit polizeistaatlichen Mitteln. Er deutete vor der Presse auch innenpolitisch eine gewisse Öffnung an. "Hier sind auch Leute, die den Präsidenten nicht gewählt haben, die ihn nicht mögen. Aber es sind Leute, die ihr Land mögen. Mit solchen Menschen bin ich jederzeit bereit zu reden." Er werde sich nicht durch eine Protestbewegung wie in der Ukraine stürzen lassen. "Wenn ich große Fehler mache, kann man mich bei der nächsten Präsidentenwahl abwählen", sagte er der Agentur Belapan zufolge.

Bei der Wahl 2015 hatte Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 83,47 Prozent gesiegt. Allerdings haben Wahlen in Weißrussland noch nie Demokratie-Maßstäbe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erfüllt. (dpa)