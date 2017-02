Von Matthias Sauermann

Washington – In den USA wird hitzig um die letzten Kandidaten für das Kabinett des neuen US-Präsidenten Donald Trump gestritten. Nach der historisch knappen Bestätigung von Elizabeth DeVos zur Bildungsministerin steht nun der nächste Prüfstein an. Jeff Sessions aus Alabama soll Justizminister werden. Eine Nominierung, die den Demokraten von Beginn an ein Dorn im Auge war. Umso härter wird nun gestritten.

Dabei wenden die Demokraten eine Taktik an, welche die Republikaner in den Amtsjahren von Barack Obama perfektioniert hatten: Sie nutzen alle zur Verfügung stehenden Mittel, um die Abstimmungen hinauszuzögern. Bei manchen Abstimmungen verließen die Demokraten einfach geschlossen den Saal. Auch lange Reden dienen dazu, möglichst viel Kritikpunkte gegenüber den Kandidaten aufzuzählen. Eine solche Rede führte am Dienstagabend (Ortszeit) zu einem Eklat.

Republikaner bringen Senatorin zum Schweigen

Die Demokratin Elizabeth Warren zitierte in einer Rede die Ehefrau des Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King, Corretta Scott King. „Mr. Sessions hat die weitreichenden Befugnisse seines Amtes dazu genützt, um die Ausübung des Wahlrechts von Schwarzen einzudämmen“, hatte King in einem Brief geschrieben. Sie sprach damit Prozesse in der Zeit an, in der Sessions noch Staatsanwalt in Alabama war, schreibt die Washington Post. In einem weiteren Zitat griff Warren auf den ehemaligen Senator Edward Kennedy zurück. „Er ist, so denke ich, eine Schande für das Justizministerium und er sollte seine Nominierung zurückziehen und zurücktreten“, hatte Kennedy geschrieben.

Beide schalteten sich mit ihren Einschätzungen in eine Debatte im Jahre 1986 ein. Damals ging es darum, ob Jeff Sessions zum Bundesrichter ernannt würde. Sessions wurde damals nicht zum Bundesrichter ernannt, weil ihm frühere rassistische Äußerungen zum Verhängnis wurden.

Die Republikaner hatten mit den Zitaten keine Freude: De Republikaner Steve Daines, der gerade den Vorsitz führte, unterbrach die Senatorin. Senatsführer Mitch McConnell leitete kurz darauf eine Abstimmung über das Verhalten von Warren ein. Der Vorwurf: Die Senatorin habe „die Motive und das Verhalten“ des derzeitigen Senators Sessions hinterfragt. Den Senatsregeln zufolge sei es nicht erlaubt, einem Kollegen Motive oder Verhalten zu unterstellen, die ihn für dieses Amt ungeeignet machen würden.

Warren darf sich nicht weiter in die Debatte einschalten

Die Republikaner überstimmten die Demokraten. Warren musste sich setzen und darf nunmehr nicht in die Debatte um die Nominierung eingreifen. Warren, der Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur in vier Jahren nachgesagt werden, zeigte sich verwundert: „Ich bin überrascht, dass die Worte von Coretta Scott King für eine Debatte im Senat der Vereinigten Staaten nicht geeignet sind“. Warren ging daraufhin in ein Nebenzimmer und las den Brief vor laufender Kamera vor – und verbreitete das Video selbst im Internet.

Erst sechs der Kandidaten Donald Trumps für sein Kabinett konnten bislang die Amtsgeschäfte aufnehmen. Bei zehn von ihnen steht die Bestätigung des Senats noch aus. Die Demokraten beschuldigen die Republikaner, die Abstimmungen ohne eine detaillierte Prüfung durchzuziehen.