Von Claudia Thaler/dpa

Aschchabad - Über Politik im autoritären Turkmenistan ist nur wenig bekannt. Nun will sich Gurbanguly Berdimuhamedow zum dritten Mal zum Präsidenten wählen lassen. Eine Niederlage gilt so gut wie ausgeschlossen - obwohl dieses Mal so viele Kandidaten wie noch nie zuvor antreten.

Er rockt, singt und spielt Gitarre. Er stemmt Gewichte, er siegt bei jedem Pferderennen. Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow scheint alles zu können. Und wenn er im Fernsehen als DJ auflegt, ist es nicht nur die Musik von Justin Timberlake, die das turkmenische Volk erfreut. Der Herrscher eines der am stärksten abgeschotteten Länder der Welt gibt den vitalen und hippen Landesvater. Das Volk der Ex-Sowjetrepublik lebt jedoch in internationaler Isolation und bitterer Armut.

97 Prozent bei letzter Wahl

Ihren autoritären Präsidenten werden die rund 5,5 Millionen Turkmenen jedoch noch ein paar Jahre im Amt sehen. Der 59-Jährige führt seit mehr als zehn Jahren das Land in Zentralasien an, über das nur wenige Informationen nach außen dringen. Am Sonntag (12.2.) darf das Volk an die Wahlurnen treten und offiziell zwischen neun Bewerbern für das Präsidentenamt entscheiden. Zur Wahl stehen neben einem Parlamentsabgeordneten auch Regionalpolitiker und Kandidaten zweier weiterer Parteien. Es sind so viele Kandidaten wie noch bei keiner Wahl in Turkmenistan.

Noch nie hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Abstimmung in Turkmenistan als frei oder fair eingestuft. Beobachter gehen trotz der hohen Bewerberzahl nicht davon aus, dass sich das diesmal ändern könnte. Bereits 2012 hatte Berdimuhamedow rund 97 Prozent der Stimmen erhalten. Dieses Mal könnte er nach Expertenmeinung sogar ein noch höheres Ergebnis erzielen. „Es ist schwer vorstellbar, dass der amtierende Präsident verlieren könnte. Eigentlich ist das ausgeschlossen“, sagt der Zentralasien-Experte Andrej Grossin.

Kamera folgt „Multitalent“ überall hin

Deshalb muss Berdimuhamedow auch keinen Wahlkampf führen. Bei Auftritten singt er etwa Arbeitern in einer Fabrik ein Lied und begleitet sich selbst auf der Gitarre. Die Zuhörer schunkeln und klatschen andächtig mit. Ein anderes Mal stemmt er im Trainingsanzug im Fitnessstudio Gewichte. Die Kamera folgt ihm überall hin, die Turkmenen sollen das Multitalent Berdimuhamedow kennenlernen.

2006 hatte der ehemalige Zahnarzt das Amt von Diktator Saparmurat Nijasow übernommen, der das Land zwar in die Unabhängigkeit, aber auch in die internationale Isolation und Armut führte. In keiner anderen Ex-Sowjetrepublik kommt von einem hohen Nationaleinkommen so wenig bei der Bevölkerung an, wie der UN-Index für menschliche Entwicklung 2015 feststellte. Nur wenige Turkmenen dürfen das Land verlassen, selten bekommen Ausländer Zutritt.

Bei Pressefreiheit nur vor Nordkorea und Eritrea

Seine Herrschaft nennt er offiziell das „goldene Zeitalter“. In den ersten Jahren leitete Berdimuhamedow zwar vorsichtige Reformen ein und bahnte auch einige internationale Geschäfte an. Doch auch er führt den bizarren Personenkult seines Vorgängers weiter. Die Medien sind unter staatlicher Kontrolle, der Zugang zum Internet extrem eingeschränkt, selbst Satellitenfernsehen ist verboten. Reporter ohne Grenzen listet das Land in Bezug auf Pressefreiheit auf dem drittletzten Platz auf. Nur Nordkorea und Eritrea rangieren knapp dahinter. Menschenrechtsorganisationen prangern zudem das Verschwinden Dutzender Menschen in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren an.

Die Verfassung des Landes sieht zwar für den Präsidenten ein Höchstalter von 70 Jahren vor. Diese Regelung setzte Berdimuhamedow im vergangenen Jahr per Reform außer Kraft und verlängerte zudem die Amtszeit von fünf auf sieben Jahre. Nun steht ihm kein Gesetz mehr im Weg.

Wegen Gasreserven ein wichtiger Handelspartner

Laute Kritik zu Menschenrechtsverletzungen gibt es kaum. Turkmenistan ist einerseits für die Region sehr wichtig. Der Wüstenstaat grenzt an den Iran und an Afghanistan. Und auch wirtschaftlich gilt Turkmenistan als wichtiger Partner. Im Land lagern die viertgrößten Gasreserven der Welt. Russland und China sind die wichtigsten Partnerländer.

Für Deutschland ist Turkmenistan so wichtig, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr Berdimuhamedow sogar in Berlin empfangen hatte. Die humanitäre Lage wurde erwähnt, viel wichtiger sind jedoch wirtschaftliche Projekte. Die Gesetzgebung in seinem Land garantiere menschenwürdige Lebensverhältnisse, zudem werde „konsequent ein Mehrparteiensystem“ entwickelt, versicherte Berdimuhamedow und lud Merkel auch zu einem Gegenbesuch ein.