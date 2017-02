Von Douglas Gillison/AFP, TT.com

Washington – Wen hat Donald Trump auf Twitter nicht schon aller verunglimpft. Ford und weitere Firmen, Richter, Medien, Politiker. Doch nun hat der US-Präsident aus dem Weißen Haus heraus erstmals gegen eine Firma wegen eines Familienmitglieds, seiner Tochter Ivanka, eine Attacke geritten.

Das offenbart einmal mehr, dass Trump keine klaren Grenzen zwischen Politik, Unternehmertum und Privatem zieht – und alarmiert Experten.

Trump nützt Präsidenten-Konto für private Werbung

„Meine Tochter wurde von Nordstrom so unfair behandelt“, polterte Trump am Mittwoch in dem Internetdienst. „Sie ist ein großartiger Mensch – sie bringt mich immer dazu, die richtigen Dinge zu tun! Schrecklich!“ Um sich das größtmögliche Echo zu sichern, veröffentlichte Trump diese Äußerungen nicht nur auf seinem eigenen Konto, sondern auch auf dem offiziellen Twitter-Auftritt der US-Präsidentschaft.

Trump prangerte mit seinen Tweets die Entscheidung der Kaufhauskette Nordstrom an, die Modekollektion seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment zu nehmen. Das Unternehmen tat dies nach eigenen Angaben deshalb, weil sich Ivankas Taschen, Schuhe und Kleider nicht mehr so gut verkauften. Vor allem in der zweiten Hälfte 2016 schmolz der Umsatz. Ansonsten habe Nordstrom aber eine „großartige Beziehung“ zur Firma von Trumps Tochter.

Sprecher: Trump verteidigte nur Familie

Trumps Sprecher Sean Spicer verteidigte Trumps Äußerungen. Dem Präsidenten sei es lediglich darum gegangen, für ein Familienmitglied einzustehen, das „verunglimpft“ worden sei. Es gebe „eindeutige Anstrengungen“, die Marke von Ivanka Trump aus politischen Motiven zu beschädigen, sagte er. Trump habe das Recht, sich dazu zu äußern und seine Familie zu verteidigen.

Die Kette Nordstrom, die mit mehreren hundert Geschäften in den USA und Kanada vertreten ist, sieht sich tatsächlich mit Aufrufen zum Boykott der Trump-Firmen konfrontiert. Die Initiative #GrabYourWallet (Greif deinen Geldbeutel) – eine ironische Anspielung auf Trumps Frauen-Prahlereien – listet derzeit Dutzende Firmen auf, die zum Trump-Imperium gehören oder Produkte der Familie verkaufen. Darunter sind Hotels, die Handelsketten Macy‘s und Bloomingdale‘s, das Portal Amazon und die rechtsgerichtete Medienseite „Breitbart“.

Trump-Beraterin legt nach

Die umstrittene Präsidentenberaterin Kellyanne Conway legte später nach. „Kauft Ivankas Sachen“, forderte sie die US-Bürger am Donnerstag im Sender Fox auf. Conway bezeichnete den Appell als „gratis Werbung“, die sie für die „wundervolle Kollektion“ von Trumps Tochter mache. „Geht und kauft es heute. Ihr könnt es im Internet finden.“ Sie selbst besitze einige Teile der Modelinie.

Mit dem Aufruf könnte Conway, die zuvor bereits mit der Verwendung des Begriffs „alternative Fakten“ zur Beschreibung offensichtlich falscher Tatsachen für einen Eklat gesorgt hatte, die Ethikregeln der US-Regierung verletzt haben. „Es handelt sich um einen klaren Verstoß gegen das Verbot, das öffentliche Amt zum privaten Vorteil zu missbrauchen“, sagte Don W. Fox, der ehemalige Direktor der Aufsichtsbehörde Office of Government Ethics, der Washington Post.

Unternehmen stehen unter hohem Druck

Die Aufregung zeigt, unter welch hohem Druck die US-Firmen dieser Tage stehen. Der New York Times zufolge wies der Handelskonzern TJX kürzlich seine Mitarbeiter an, Ivanka Trumps Werbeschilder zu entfernen und die Produkte nicht separat auszustellen. Mehrere Designer weigerten sich bereits, die First Lady Melania einzukleiden. Großkonzerne wie Pepsi und Budweiser stehen von beiden Seiten unter Beschuss.

Die hitzige Debatte offenbart aber auch die immensen Interessenskonflikte zwischen Trump als Präsident und Trump als Vertreter eines ganzen Unternehmerclans. Zwar übertrug er die Leitung seines Immobilienimperiums an zwei seiner Söhne, er behielt aber seine Anteile an der Trump Organization.

Den ranghohen Posten für die Business-Verteidigung seiner Tochter zu nutzen, sei „unvereinbar mit den ethischen Verpflichtungen eines öffentlichen Regierungsvertreters“, findet Richard Briffault, Experte für Regierungsethik an der Columbia Law School. „Das lässt darauf schließen, dass er die Konsequenz daraus, dass er der wichtigste Vertreter im ganzen Land ist, nicht vollkommen verinnerlicht hat.“

Expertin: Trump nützt Macht für private Geschäftsinteressen

Regierungsvertretern sei es schlicht untersagt, ihr Amt für persönliche Bereicherung zu nutzen, führt Briffault aus. Schließlich könnte jede öffentliche Äußerung eines amtierenden Präsidenten als Versuch gewertet werden, Firmenentscheidungen zu beeinflussen. „Es scheint, als nutze er seine Position, um die Geschäftsinteressen eines Familienmitglieds zu fördern“, sagt Briffault über Trump.

Ihre Wirkung verfehlen die Tweets nicht. Unter der Kritik aus dem Weißen Haus litten unter anderem die Aktien der Firmen Lockheed und Boeing. Nordstrom hingegen schloss am Mittwoch deutlich im Plus.