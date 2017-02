Washington – Nach nur 24 Tagen im Amt tritt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump zurück. Wohl unfreiwillig. Gestolpert ist der umstrittene ehemalige General über ein Telefonat mit dem russischen Botschafter noch vor der Amtseinführung.

In dem Gespräch mit Sergei Kisljak soll es auch um die Sanktionen gegen Russland gegangen sein, die der damalige US-Präsident Barack Obama wegen der Hacking-Affäre im Wahlkampf verhängt hatte. Michael Flynn solle signalisiert haben, dass die neue Administration eine andere Richtung einschlagen könnte.

Nach der US-Gesetzgebung ist es einem amerikanischen Bürger jedoch verboten, ohne entsprechende Legitimation mit einem anderen Staat zu verhandeln – vor allem, wenn es um die Interessen der USA geht. Und damals hatte Flynn kein offizielles Amt inne. Der Fall dürfte deshalb auch rechtlich relevant sein.

Flynn entschuldigt sich bei Präsident Trump

Zum Problem dürfte für Flynn zudem nicht das Telefonat selbst geworden sein, sondern dass er darüber zuerst falsche Angaben machte. Gegenüber Präsident Trump und seinem Vizepräsidenten Michael Pence versicherte Flynn, die Sanktionen seien kein Thema gewesen. Daraufhin verteidigte Pence diese Position vor laufender Kamera.

Unter dem Druck der medialen Berichterstattung räumte Flynn dann jedoch ein, die Sanktionen könnten doch Thema gewesen sein – auch wenn er sich nicht mehr genau erinnern könne.

In seinem Rücktrittsschreiben berichtet Flynn, er habe sich bei den beiden Staatsmännern entschuldigt. Diese hätten seine Entschuldigung angenommen. Zudem lobte Flynn die bisherige Arbeit der Administration und die Geschwindigkeit, mit der Amerika „in eine neue Richtung“ gelenkt werde.

Flynn bereits lange kritisch beäugt

Michael Flynn war einer der Generäle in Trumps Regierungsmannschaft. Der 57-Jährige hat in den US-Streitkräften vor allem als Geheimdienstler Karriere gemacht. Er leitete unter anderem die Geheimdienstoperationen in Afghanistan.

Im Jahr 2014 musste der drahtige General Flynn unter US-Präsident Obama als Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA nach zwei Jahren im Amt gehen. Ihm wurden massive Führungsprobleme vorgeworfen, vor allem schien er eine andere Auffassung zum islamischen Terrorismus zu vertreten als die Regierung.

Flynn beschuldigte die Obama-Administration, mit ihrer Unterstützung der syrischen Rebellen insgeheim dem Terrornetzwerk Al-Kaida zu helfen. Das ist auch der Vorwurf, der von Moskau aus an die USA gerichtet, von Washington aber stets zurückgewiesen wurde. Flynn hält den Islam zudem weniger für eine Religion als vielmehr für eine politische Ideologie.

Zudem waren Flynns offenbar enge Kontakte nach Moskau stets kritisch beäugt worden. Unter anderem trat er als bezahlter Experte im staatsnahen russischen Fernsehsender RT auf. Bei einer Jubiläumsgala des Senders saß er neben Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Dem Sender „RT“ wird oftmals Falschberichterstattung und Propaganda vorgeworfen.

Auch Chefberaterin in der Kritik

Mit dem Rücktritt von Flynn reagiert die Administration erstmals auf Kritik am Verhalten der obersten Führungsriege. Auch Beraterin Kellyanne Conway steht nach mehreren Fehltritten im Kreuzfeuer der Kritik. Sie „erfand“ nicht nur ein Massaker, das gar nicht stattgefunden hatte – um damit den Einreisebann zu rechtfertigen – sondern warb auch im TV für die Modelinie von Trump-Tochter Ivanka.

In diesem Fall hat das Weiße Haus wie in anderen ähnlichen Angelegenheiten jedoch keine Anstalten gemacht, Konsequenzen zu ziehen. Conway wurde nur „beraten“, hieß es. Donald Trump selbst hatte über seine Twitter-Profile zur Unterstützung von Ivanka aufgerufen, nachdem eine Kaufhauskette ihre Produkte aus dem Sortiment genommen hatte. Die Kette begründete das mit dem geringen Absatz. (mats, APA/dpa)