Wien/Belgrad – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Freitag den offiziellen Teil seines Serbien-Besuchs begonnen. Kern wurde am Vormittag vor dem Regierungspalast in Belgrad vom serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vucic mit militärischen Ehren empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird die EU-Annäherung Serbiens und die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise stehen.

„Österreich hat ein maximales Interesse daran, dass Serbien eine konsequente Beitrittsperspektive bekommt“, sagte Kern zum Auftakt seines Besuches vor Journalisten. Er wolle mit seiner Visite die Botschaft vermitteln, „dass wir Serbien als natürlichen Partner der EU sehen“. Wenn sich die Europäische Union vom Westbalkan zurückziehe, „eröffnet das ein Vakuum, das andere füllen werden“, warnte Kern mit Blick auf den türkischen und wahhabitischen Einfluss auf Bosnien und die russischen Ambitionen in Serbien.

Kern und Vucic wollten um 11.15 Uhr vor die Presse treten. Der Kanzler wollte danach auch mit dem serbischen Staatspräsidenten Tomislav Nikolic zusammentreffen. Um 12.45 Uhr sollte er schließlich an einem Empfang für österreichische Unternehmer teilnehmen, für Freitagnachmittag war die Rückreise nach Wien geplant. Bereits am Donnerstagabend war Kern, den Außenminister Ivica Dacic persönlich am Flughafen abgeholt hatte, von Vucic zu einem informellen Abendessen empfangen worden.

Österreich sieht sich als „Anwalt Serbiens in EU“

Österreich sei ein Anwalt Serbiens in der EU, betonte Kern im Vorfeld der Reise in einem Gespräch mit der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Er hoffe, dass schon bald weitere Kapitel in den EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien eröffnet werden können. Angesprochen auf die Blockaden seitens Kroatiens äußerte der Kanzler die Erwartung, dass die EU-Annäherung Serbiens von den Mitgliedsstaaten unterstützt werde. „Das erwarte ich auch von der kroatischen Regierung.“

Kern lobte auch den „wichtigen Beitrag“ Serbiens beim Grenzschutz in der Flüchtlingskrise. „Meine Erfahrung mit Premier Vucic und Serbien ist, dass alles, was versprochen wurde, auch gehalten wurde“, betonte der Kanzler. Österreich hilft seit Jänner mit 20 Beamten beim Grenzschutz in Serbien. Serbien hat seit dem vergangenen Juli 18.500 Flüchtlinge an der Einreise gehindert und betreut aktuell rund 6.000 gestrandete Flüchtlinge.

Wirtschaft steht im Vordergrund

Der Kanzler will mit seinem Besuch bewusst wirtschaftliche Akzente setzen. Mit etwa 2,3 Milliarden Euro Investitionssumme ist Österreich größer ausländischer Investor in Serbien. Über 450 österreichische Unternehmen haben Niederlassungen im Land, darunter viele Banken und Versicherungen. Der Telekom Austria gehört das drittgrößte Mobilfunknetz (Vip Mobile), die OMV hat ein dichtes Tankstellennetz. Auch die gesellschaftliche Verflechtung ist eng. 118.669 serbische Staatsbürger leben in Österreich, womit die serbische Community nach der deutschen die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe ist.

Kern besucht Serbien in politisch äußerst bewegten Zeiten. Vucic und sein politischer Ziehvater Nikolic liefern sich seit dieser Woche einen erbitterten Machtkampf um die Kandidatur bei der Präsidentenwahl im April. Vucic hatte sich am Dienstag vom Vorstand der regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen, was Nikolic nicht akzeptieren will. Er strebt eine zweite Amtszeit an und will nur verzichten, wenn ihm Vucic das Amt das Ministerpräsidenten überlässt. Am Freitag soll der SNS-Hauptausschuss die Kandidatur von Vucic absegnen, nachdem sich am gestrigen Donnerstag alle 185 Regionalorganisationen der Partei für das Antreten des SNS-Chefs ausgesprochen hatten.

Nikolic werden kaum Aussichten auf eine weitere Amtszeit gegeben, doch dürfte er Vucic genug Stimmen kosten, um ihn in eine Stichwahl zu zwingen. Beobachtern zufolge ist nicht ausgemacht, dass der Regierungschef diese gewinnt. Vucic dominiert die serbische Politik seit dem Jahr 2012 und hat die SNS in den Jahren 2014 und 2016 zu fulminanten Wahlsiegen geführt. Obwohl er von Kritikern wegen seiner Vergangenheit als ultranationalistischer Politiker und Informationsminister während des Milosevic-Regimes kritisiert wird, erwarb er sich unter europäischen Regierungen hohes Ansehen wegen seines EU-Kurses. Kern bezeichnete Vucic gegenüber Tanjug als „konsequenten Politiker“, dem der Frieden in der Region ein Anliegen sei. (APA)