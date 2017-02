Von Matthias Sauermann

Washington – „Zurücknehmen und ersetzen“, war einer der wichtigsten Slogans im Wahlkampf des nunmehrigen US-Präsidenten Donald Trump. Dabei ging es um den „Affordable Care Act“, also die Reform für eine leistbare Krankenversicherung, von Barack Obama. Die Reform hatte Millionen von Amerikanern erstmals den Erwerb einer Krankenversicherung ermöglicht. Den Republikanern war sie ein Dorn im Auge – als Argument führten sie die steigenden Kosten bei Zusatzleistungen an.

Bereits während der Amtszeit von Barack Obama versuchten die Republikaner, gegen das Gesetz vorzugehen. Eine präzise Alternative, wie sie das Gesundheitssystem gestalten würden – ohne Millionen von Menschen die Versicherung wieder zu entziehen –, legten sie jedoch nicht vor. Auch Monate nach der Wahl von Donald Trump stand bislang ein solcher Plan aus. Nun könnte sich das ändern.

Am Donnerstag präsentierten die Führer der Republikaner im Kongress gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Tim Price den republikanischen Abgeordneten die Eckdaten ihres Planes. Dabei würde kein Stein auf dem anderen bleiben, wie die New York Times beschreibt.

Arme bei Förderungen nicht mehr bevorzugt

Ein Kernstück von „Obamacare“, wie die einstige Reform erst von Republikanern genannt wurde, waren Förderungen für den Erwerb einer Krankenversicherung. Der Bund griff also den Einzelpersonen, die eine Krankenversicherung erwarben, finanziell unter die Arme. Menschen mit höherem Einkommen bekamen weniger als Menschen mit geringerem Einkommen. Je weniger Einkommen eine Person vorweisen konnte, umso mehr wurde sie beim Abschluss einer Krankenversicherung unterstützt.

Dieses System würden die Republikaner offenbar abschaffen. Statt Förderungen würden sie Steuerkredite einführen, um für die Krankenversicherung zahlen zu können. Jedoch würde die Höhe dieser Kredite nicht mehr an das Einkommen gekoppelt, sondern an das Alter. Ein 25-Jähriger mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze würde also genausoviel bekommen wie ein gleichaltriger mit einem gut bezahlten Job. Ebenso würde ein 65-Jähriger günstigere Konditionen bekommen als der 25-Jährige, jedoch unabhängig von seinem Einkommen.

Weniger Finanzmittel für Gesundheitsversorgung

Ein zweiter Kernpunkt der Reform, so der am Donnerstag vorgestellte Plan, wäre eine deutliche Reduktion der Bundesmittel. Mehr als 90 Prozent der Kosten für die Krankenversicherung von Patienten, die sich aktuell für „Medicaid“ anmelden, werden derzeit vom Bund getragen, schreibt die New York Times. Für manche Bundesstaaten würde demnach dieser Prozentsatz auf 50 Prozent schrumpfen.

Mit dem „Affordable Care Act“ wurden außerdem Strafen eingeführt, wenn man sich nicht versichert. Auch Arbeitgeber wurden zur Kasse gebeten, wenn sie ihre Angestellten nicht versichern. Diese Maßnahme würde von den Republikanern nicht zurückgenommen.

Keine Angaben zu bereits bestehenden Erkrankungen

Schließlich verbot der ehemalige Präsident Barack Obama den Versicherungsunternehmen, Kunden abzulehnen, weil sie unter einer bereits bestehenden Erkrankung litten. Hatte ein Patient etwa einmal Krebs, konnten ihn früher Versicherungen ablehnen – und der Patient konnte sich nicht versichern.

US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Gespräch mit Barack Obama nach seiner Wahl angekündigt, diese Bestimmung möglicherweise behalten zu wollen. Wie bzw. ob das umgesetzt werden könnte, ging aus dem am Donnerstag präsentierten Vorschlag jedoch nicht hervor.

Wahlfreiheit versus Umverteilung

Demokraten hatten ähnliche Vorschläge der Republikaner wiederholt kritisiert. In den Augen von Kritikern führen diese Pläne dazu, dass Geld von den Armen zu den Reichen umverteilt wird. Die Republikaner preisen ihr Modell wiederum deshalb, da es Wahlfreiheit garantiere. „Sie bekommen die Freiheit, zu tun was sie wollen und zu kaufen, was sie brauchen“, sagte etwa der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan am Donnerstag.

Ob bzw. wieviele Menschen unter dem Plan der Republikaner ihre Krankenversicherung wieder verlieren würde sei unklar, schreibt die New York Times. Zahlen dazu lägen nicht vor.