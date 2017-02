Kiew/Moskau - Deutschland hat scharfe Kritik an der Entscheidung der russischen Regierung geübt, von den pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ausgegebene Dokumente offiziell anzuerkennen. Dieser Schritt sei „inakzeptabel“ und eine Verletzung der Minsker Ukraine-Vereinbarungen, teilte die deutsche Bundesregierung am Montag mit.

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte am Samstag ein Dekret unterzeichnet, wonach Russland künftig „ukrainischen Bürgern und Staatenlosen“ mit Wohnsitz in den Separatistengebieten die Einreise ohne Visum ermöglicht. Die von den international nicht anerkannten Republiken Luhansk und Donezk ausgegebenen Pässe und Personalpapiere werden anerkannt, wobei dieser Schritt „vorläufig“ sei und bis zu einer „politischen Lösung“ auf Grundlage des Minsker Abkommen gelte. Moskau verteidigt „humanitäre Geste“ Russland wies Vorwürfe wegen der Anerkennung von Ausweispapieren der Separatistengebiete zurück. Der Erlass von Präsident Wladimir Putin sei eine humanitäre Geste für die isolierte Bevölkerung der Region, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. „Das verstößt nicht gegen Völkerrecht.“

Es sei auch kein Verstoß gegen die Minsker Vereinbarungen für eine Friedensregelung in der Ostukraine. Genau das kritisieren aber die ukrainische Regierung in Kiew wie auch die deutsche Bundesregierung.

Russische Experten werteten Putins Erlass durchaus als Beginn einer Abspaltung der Gebiete von der Ukraine. „Das ist der nächste Schritt, der sich kaum noch von der Anerkennung der Pässe unterscheidet“, sagte der Politologe Gleb Pawlowski der Zeitung „Nowaja Gaseta“. Auch US-Vizepräsident Pence übt Kritik an Moskau

Auch US-Vizepräsident Mike Pence forderte Russland zur Deeskalation im Konflikt in der Ost-Ukraine auf. „In Hinblick auf die Ukraine werden die Vereinigten Staaten weiter Russland zur Verantwortung ziehen und verlangen, dass Russland die Minsk-Vereinbarung achtet, beginnend mit der Deeskalation von Gewalt im Osten der Ukraine“, sagte Pence am Montag bei seinem Besuch in Brüssel.

Der US-Vizepräsident rief beide Seiten auf, sich an den am heutigen Montag beginnenden Waffenstillstand zu halten. „Wir müssen klar stark zusammenstehen bei der Verteidigung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit von Nationen in Europa“, sagte Pence.

Pence: Russland will „Grenzen mit Gewalt neu ziehen“

„Angesichts der russischen Versuche, die Grenzen durch Gewalt neu zu ziehen, werden wir die Bemühungen in Polen und den baltischen Staaten unterstützen durch die verstärkte Präsenz der NATO“, versicherte Pence nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Während die USA Russland weiter zur Verantwortung zögen, suche US-Präsident Donald Trump auch neue Wege, „um neuen gemeinsamen Boden mit Russland zu finden“. Trump glaube auch daran, dass diese gefunden werden könnten, sagte Pence.

In Hinblick auf die NATO ersuchte EU-Ratspräsident Tusk: „Wir sollten in einer Sache einig sein: Die Idee der NATO ist nicht obsolet.“ Alles andere, auch die Finanzierung des westlichen Bündnisses könne diskutiert werden. Trump hatte in einem Zeitungsinterview die NATO als obsolet bezeichnet.

Auch Tusk betonte, Europa zähle auf die weitere unzweideutige Unterstützung der USA für die europäische Idee. Die Welt wäre ansonsten ein schlechterer Ort: „Die Spaltung ist das Vorspiel für ein Scheitern.“ (TT.com/APA/AFP)